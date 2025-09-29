Administrația Trump pregătește noi măsuri pentru a crește producția de cărbune în SUA

Statele Unite urmează să anunțe luni un set de politici prin care administrația Trump își propune să stimuleze producția de cărbune, potrivit Departamentului de Interne. Decizia marchează un nou pas în direcția inversării trendului descendent al industriei cărbunelui, în contrast cu eforturile globale de reducere a emisiilor de carbon.

Noi măsuri pentru a crește producția de cărbune în SUA

Președintele Donald Trump a semnat încă din aprilie ordine executive pentru creșterea producției de cărbune, reafirmând sprijinul său pentru combustibilii fosili. În prezent, centralele pe cărbune generează aproximativ 15% din electricitatea SUA, în scădere semnificativă de la 50% în anul 2000, potrivit Administrației pentru Informații Energetice. Expansiunea gazelor naturale prin fracturare hidraulică și dezvoltarea accelerată a energiei solare și eoliene au redus dramatic dependența de cărbune.

Numărul angajaților din mineritul de cărbune a scăzut la circa 40.000, față de 70.000 în urmă cu un deceniu. În ciuda acestor cifre, oficialii administrației susțin că menținerea și chiar extinderea utilizării cărbunelui ar putea fi necesară pentru a răspunde cererii tot mai mari de energie, în special pe fondul creșterii consumului generat de inteligența artificială.

Secretarul de Interne Doug Burgum, administratorul Agenției pentru Protecția Mediului Lee Zeldin și oficiali ai Departamentului Energiei vor susține luni un eveniment pe această temă. Recent, secretarul Energiei, Chris Wright, a extins un ordin de urgență care menține funcțională o centrală pe cărbune din Michigan, în ciuda planurilor operatorului de a o închide din motive economice.

Susținătorii politicilor anunțate estimează că până la 38 de centrale pe cărbune programate pentru închidere până în 2028 ar putea rămâne în funcțiune, fie prin ordine prezidențiale, fie prin decizii voluntare ale companiilor.

Totuși, analiștii rămân sceptici cu privire la viitorul pe termen lung al acestei industrii. „Cărbunele ar putea beneficia de un impuls temporar prin relaxarea reglementărilor, iar unii investitori vor profita pe termen scurt. Dar, pe termen lung, direcția este clară”, a declarat Frank Holmes, CEO al U.S. Global Investors.

