Casa Albă a solicitat miercuri agențiilor federale să pregătească planuri pentru concedieri în masă, în timpul unei posibile ‘închideri’ a guvernului – shutdown – săptămâna viitoare, ceea ce ar marca un viraj brusc de la concedierile temporare care au avut loc anterior în astfel de situații, relatează Reuters.

Într-o notă trimisă miercuri agențiilor federale, Biroul pentru management și buget (OMB) al Casei Albe le-a cerut să identifice programele, proiectele și activitățile pentru care finanțarea va expira la 1 octombrie dacă Congresul SUA nu adoptă o lege pentru a menține funcționarea guvernului federal.

Nu este clar dacă prin această mutare Casa Albă vrea să profite de shutdown pentru a înainta cu eforturile președintelui Donald Trump de a reduce forța de muncă federală sau dacă este vorba de o tactică de negociere pentru a-i forța pe democrați să accepte adoptarea bugetului susținut de republicani.

Agențiilor li s-a spus să prezinte OMB planurile de reducere a efectivelor și să emită notificări angajaților, chiar dacă aceștia ar urma să fie exceptați sau trimiși în șomaj tehnic în situația întreruperii finanțării. Nota OMB a fost anunțată anterior de Politico.

Contre politice între democrați și republicani pe tema finanțelor guvernamentale

Trump a anulat marți o întâlnire cu lideri democrați din Congres pentru a discuta despre finanțarea guvernamentală, crescând riscul unui shutdown parțial, de săptămâna viitoare. Atât republicanii, cât și democrații s-au învinovățit reciproc pentru impas.

La preluarea mandatului, în ianuarie, Trump a lansat o campanie de reducere a forței de muncă civile federale de 2,4 milioane de angajați, despre care afirmă că este supradimensionată și ineficientă.

Circa 300.000 de lucrători civili federali își vor fi părăsit locurile de muncă până la sfârșitul anului în curs, a indicat în august pentru Reuters directorul agenției pentru resurse umane din cadrul administrației (OPM), Scott Kupor.

Aproximativ 154.000 dintre acești angajați au acceptat o sumă compensatorie și urmează să iasă de pe statul de plată al guvernului SUA pe 30 septembrie, ultima zi a anului fiscal al administrației federale. Este, de asemenea, termenul limită pentru ca Trump și Congresul să ajungă la un acord privind cheltuielile federale pentru a evita o oprire a activității.

