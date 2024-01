Adan Canto (42 ani), actorul cunoscut pentru rolurile din “X-Men” și “Narcos”, s-a stins din viață

Comunitatea artistică mondială este în doliu după vestea șocantă a dispariției actorului și cântărețului mexican Adan Canto. Cunoscut pentru prestațiile sale remarcabile în filme precum „X-Men: Days of Future Past” și „Agent Game”, precum și pentru rolul său în popularul serial TV „The Cleaning Lady”, Adan Canto a încetat din viață la vârsta de 42 de ani.

Născut pe 5 decembrie 1981 în Ciudad Acuña, Coahuila, Mexic, Canto a câștigat inimile fanilor cu talentul său versatil, atât în lumea cinematografică, cât și în cea a muzicii. Cu o carieră ce a inclus roluri iconice în producții de succes, Adan Canto a reușit să se impună ca un actor talentat și apreciat în industria cinematografică internațională.

Adan Canto a jucat diverse roluri: cel al vicepreședintelui ales Aaron Shore în “Designated Survivor”, politicianul columbian Rodrigo Lara Bonilla în “Narcos” și mutantul Sunspot în “X-Men: Days of Future Past”, a lăsat în urmă un moștenire cinematografică impresionantă.

Rolul său din “Designated Survivor” l-a adus în atenția publicului internațional, unde l-a interpretat pe vicepreședintele Aaron Shore, într-o dramă politică captivantă despre un membru al Cabinetului SUA care devine președinte în urma unui atac terorist devastator.

În “Narcos”, Canto a adus la viață figura istorică a politicianului columbian Rodrigo Lara Bonilla, oferind o interpretare captivantă în universul complex al cartelurilor de droguri sud-americane.

Cu toate acestea, poate unul dintre cele mai memorabile roluri ale sale a fost în “X-Men: Days of Future Past”, unde a interpretat personajul mutant Sunspot. Abilitățile sale actoricești au adus un plus de autenticitate și impact vizual producției cinematografice, câștigându-și aprecierea criticilor și a fanilor.

Kiefer Sutherland, care a jucat alături de Canto în “Designated Survivor”, a împărtăşit un omagiu pe pagina sa de Instagram. “Se pare că în ultima vreme am fost nevoit să fac prea multe postări ca aceasta, dar am inima frântă de pierderea lui Adan Canto. A fost un spirit atât de minunat. Ca actor, dorinţa lui de a face bine, de a fi grozav şi apoi de a face mai bine, a fost cu adevărat impresionantă şi ne va lipsi foarte mult. De asemenea, am inima frântă pentru soţia sa, Steph, şi pentru cei doi copii ai săi. Adan, să te odihneşti în pace”, a scris Sutherland.

