Acuzații grele la adresa conducerii Rapidului!

Declarațiile fostului portar al Rapidului, actual președinte la FC Argeș, inflamează și mai tare scandalul în care este implicat Cristi Săpunaru.

Dani Coman, fost jucător emblematic al Rapidului și președinte la FC Argeș, a ieșit public cu acuzații grave la adresa conducerii clubului giuleștean. În plin scandal în care numele lui Cristi Săpunaru a fost asociat cu consumul de alcool în cantonamente, Coman susține că totul a fost o înscenare orchestrată de conducătorii Rapidului pentru a-l îndepărta pe fostul căpitan.

„Ceea ce i s-a întâmplat lui Săpunaru ţi se pare normal? Păi conducătorii beau bere şi fumau cu ei în vestiar şi apoi au ieşit la televizor şi spuneau că nu ştiau că se bea bere la Rapid. Cu Săpunaru şi cu restul băieţilor. Nu dau nume acum, se ştiu ei bine. Totul a fost o regie prost făcută pentru a scăpa de un jucător emblematic ca Săpunaru”, a declarat Coman, citat de fanatik.ro.

Săpunaru: „Nu România a inventat berea după meciuri”

Cristi Săpunaru a comentat la rândul său scandalul apărut în presă, reafirmând că nu vede nimic ieșit din comun în consumul moderat de alcool, inclusiv în context sportiv:

„Au fost niște beri care sunt luate la protocol. Nu vreau să fac teoria berii. Nu România a inventat berea după meciuri și nici România n-o s-o termine. Am băut bere și prin Portugalia după meciuri, și în Spania. Am băut bere și într-o țară islamică”, a spus fostul fundaș.

Șumudică: „Eu le-am permis un pahar de vin sau o bere la recuperare”

Fostul antrenor al Rapidului, Marius Șumudică, a confirmat indirect aceste obiceiuri, susținând că el însuși le-a permis jucătorilor să consume, ocazional, un pahar de vin sau o bere:

„La Rapid s-a băut un pahar de vin. Nu-i număram berile lui Săpunaru, dacă bea una, două sau trei, nu este treaba mea. Dar în momentul în care le-am permis, atât cât am fost antrenor, eu personal le-am permis să bea un pahar de vin roșu seara, înainte de culcare. Iar după meci sau antrenament puteau să bea o bere, la recuperare. Am învățat de la Mircea Lucescu. Eu n-am văzut jucător beat la Rapid sau jucător care să vină băut la antrenament”, a declarat tehnicianul.

Scandalul continuă să agite apele în Giulești, iar imaginea clubului riscă să aibă de suferit pe termen lung, mai ales în lipsa unei poziții oficiale care să clarifice acuzațiile tot mai numeroase.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!