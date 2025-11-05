Kim Kardashian, celebra vedetă și antreprenoare, a făcut recent dezvăluiri surprinzătoare despre experiența ei cu inteligența artificială în timpul studiilor de drept. Vedeta a mărturisit că a folosit ChatGPT pentru a se pregăti pentru examene, însă rezultatele au fost departe de a fi utile.

Kim Kardashian, supărată pe ChatGPT

Îl folosesc pentru sfaturi legale. Când am nevoie de răspunsuri, fac o poză și o pun acolo. Dar întotdeauna greșește, a spus Kardashian, în vârstă de 45 de ani, în cadrul unui episod al seriei Lie Detector Test de la Vanity Fair, alături de co-starul ei Teyana Taylor.

Vedeta a explicat că AI-ul i-a provocat numeroase eșecuri: M-a făcut să pic teste tot timpul. Și atunci mă enervez și țip la el: ‘M-ai făcut să pic! De ce ai făcut asta?’ Și îmi răspunde înapoi.

Chiar dacă inițial era frustrată, Kardashian a dezvăluit că apoi purta „conversații sarcastice, dar sincere” cu ChatGPT: Îi spun: ‘Uite, o să mă faci să pic. Ce simți că trebuie să știi aceste răspunsuri și vin la tine?’ Și apoi îmi răspunde: ‘Asta te învață să ai încredere în instinctele tale. Știai răspunsurile tot timpul.’

Deși AI-ul nu a reușit să-i construiască un ghid de studiu de încredere, Kim Kardashian continuă să urmeze drumul pentru a deveni avocat. Într-o apariție recentă la The Graham Norton Show, ea a declarat că va fi calificată ca avocat în două săptămâni și speră să practice dreptul în viitor: „Poate peste 10 ani voi renunța la Kim K și voi fi avocat de proces. Asta îmi doresc cu adevărat.”

În așteptarea rezultatelor examenului de barou, Kardashian își ocupă timpul cu mai multe proiecte, inclusiv rolul din serialul All’s Fair, alături de Teyana Taylor, Sarah Paulson, Niecy Nash, Glenn Close și Naomi Watts. „Vreau mereu să cresc, să fiu curioasă și să evoluez,” a adăugat vedeta. „Și vreau să văd unde mă va duce asta.”

