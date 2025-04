Actorul Jay North, cunoscut pentru rolul din „Dennis, pericol public”, a murit

Jay North, actorul american devenit faimos în copilărie pentru rolul principal din „Dennis the Menace” (n.r. „Dennis, pericol public”), a încetat din viață pe 6 aprilie, la vârsta de 73 de ani.

Decesul a survenit după o luptă de mai mulți ani cu cancerul, potrivit unui anunț făcut de prietena sa, producătoarea Laurie Jacobson.

Jay North a devenit cunoscut pentru rolul din „Dennis, pericol public”

Jay North a devenit un chip cunoscut în întreaga Americă la sfârșitul anilor ’50, când a interpretat rolul băiețelului Dennis Mitchell, faimosul „băiat-problemă” din filmul „Dennis, pericol public”, difuzat între 1959 și 1963. Cariera sa în televiziune a continuat cu apariții în filme precum Zebra in the Kitchen și Maya, rol pe care l-a reluat într-o serie de televiziune ulterioară.

De asemenea, a activat ca actor de voce în producții animate precum Arabian Knights, The Pebbles and Bam-Bam Show și The Flintstones Comedy Hour.

Ultima sa apariție pe micile ecrane a fost în 2003, în comedia Dickie Roberts: Former Child Star, un film despre foste vedete ale copilăriei. Într-un interviu din 1991, North a vorbit deschis despre abuzurile fizice și emoționale suferite în copilărie din partea tutorelui său legal, mătușa care îl însoțea pe platourile de filmare. A mărturisit că, deși era lăudat de colegii din industrie pentru prestațiile sale, în culise era agresat fizic și supus unei atmosfere toxice.

Jay North a recunoscut că i-a fost greu să își continue cariera în actorie după adolescență, fiind frecvent „etichetat” drept Dennis. În anii care au urmat ieșirii din lumina reflectoarelor, el a dus o viață modestă, departe de Hollywood. A lucrat în armată, apoi în industria produselor naturiste și, pentru două decenii, a fost ofițer de corecție în sistemul penitenciar din Florida.

Cu toate acestea, North a rămas apropiat de fanii săi, exprimându-și recunoștința la o convenție dedicată în 2017, când a declarat că se simte emoționat să știe că generații întregi își amintesc cu drag de serialul său.

