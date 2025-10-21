Instituțiile europene se mențin solide, spre deosebire de cele americane, unde două bănci regionale au raportat pierderi, legate de credite neperformante

Piețele europene au închis ziua de luni în teritoriu pozitiv, marcând o revenire, după o perioadă de volatilitate accentuată. Cotațiile companiilor din industria de apărare au fost motorul principal al creșterilor, în contextul tensiunilor geopolitice tot mai pronunțate, relatează Reuters.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu aproximativ 1%, recuperând pierderile suferite vineri, când scăzuse cu aproape un punct procentual, din cauza temerilor privind stabilitatea sectorului bancar american.

Cele mai solide evoluții au fost înregistrate pe DAX-ul german (+1,9%) și FTSE MIB din Italia (+1,5%), în timp ce FTSE 100 de la Londra a crescut cu 0,5%, iar CAC 40 din Paris a avansat cu 0,4%.

Industria de apărare a condus valul de optimism: Thyssenkrupp a crescut cu aproape 8% după listarea diviziei sale navale TKMS, Hensoldt a urcat cu 8%, Renk cu 6,7%, iar Rheinmetall cu 5,9%. Creșterile au venit pe fondul tensiunilor internaționale, amplificate de discuțiile tensionate dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, dar și de acuzele reciproce dintre Israel și Hamas, privind încălcarea armistițiului din Gaza.

Și sectorul de lux a avut o zi favorabilă. Kering a urcat cu 4,8% după ce a anunțat vânzarea diviziei de parfumuri și cosmetice către L’Oréal pentru 4 miliarde de euro, tranzacție menită să reducă datoria netă a grupului, care se ridica la 9,5 miliarde de euro la finalul lunii iunie.

În contrast, BNP Paribas a pierdut 7,7%, ca urmare a unei decizii a unei instanțe din New York care a obligat banca să plătească despăgubiri de 20,5 milioane de dolari pentru servicii presupus oferite unor lideri sudanezi acuzați de crime împotriva umanității.

Chiar și așa, indicele Stoxx Europe 600 Banks a încheiat ziua cu un avans de 1,1%, impulsionat de creșteri notabile pentru Banco Sabadell (+4,6%), BPER Banca (+3,3%) și Banco BPM (+2,5%). Potrivit analistului Christian Edelmann de la Oliver Wyman, instituțiile europene se mențin solide, spre deosebire de cele americane, unde două bănci regionale au raportat pierderi legate de credite neperformante.

În sectorul materialelor de construcții, Holcim a urcat cu 1,6% după anunțul privind achiziția companiei germane Xella pentru 1,85 miliarde de euro.

Pe măsură ce începe sezonul raportărilor financiare, investitorii europeni așteaptă rezultatele unor companii importante: SAP, Barclays, Heineken și Handelsbanken vor publica miercuri, iar Roche, Unilever și Lloyds Banking Group joi.

Tendința ascendentă s-a resimțit și pe piețele americane, unde bursele au urcat luni, sprijinite de acțiunile Apple, în timp ce investitorii așteaptă datele privind inflația și rezultatele trimestriale ale unor giganți, precum Netflix, Coca-Cola, Tesla și Intel.

În Asia, bursele au închis și ele în urcare, după ce China a raportat o creștere economică de 4,8% în trimestrul al treilea, în linie cu estimările analiștilor.

