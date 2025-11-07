A$AP Rocky, iubitul Rihannei, dat în judecată pentru 1 milion de dolari – acuzat că a provocat „daune catastrofale” apartamentului vecinului său din New York

Rapperul american A$AP Rocky, partenerul Rihannei, se confruntă cu un nou scandal juridic, după ce vecinul său din luxosul imobil newyorkez în care locuiește a intentat un proces în valoare de 1,1 milioane de dolari, acuzându-l că a provocat distrugeri majore în apartamentul de dedesubt.

Potrivit documentelor depuse la Curtea Supremă din Manhattan, proprietarul apartamentului situat sub cel al artistului susține că, în decembrie 2024, o inundație masivă cauzată de o țeavă spartă în locuința rapperului a transformat complet locuința sa de 6,5 milioane de dolari într-un spațiu „de nelocuit”.

Daune de peste 700.000 de dolari și costuri suplimentare de relocare

Vecinul afirmă că pagubele aduse mobilierului, obiectelor personale și finisajelor de lux se ridică la cel puțin 700.000 de dolari, la care se adaugă 200.000 de dolari cheltuiți pentru cazare temporară și alte costuri personale. Procesul îi vizează atât pe A$AP Rocky – al cărui nume real este Rakim Athelaston Mayers – cât și compania de reparații ADE Pro Painting, responsabilă pentru lucrările efectuate în apartament la momentul incidentului.

Se presupune că muncitorii au lăsat ferestrele deschise în timpul lucrărilor, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute, fapt care, combinat cu o defecțiune a sistemului de încălzire, ar fi dus la spargerea mai multor țevi cu apă fierbinte și, ulterior, la inundația ce a distrus apartamentul vecinului.

Contractorul invocă un acord de confidențialitate

Reprezentantul companiei ADE Pro Painting a declarat pentru publicația The Independent că este legat de un acord de confidențialitate (NDA) semnat cu rapperul și nu poate oferi detalii suplimentare, dar a menționat că nici firma sa nu a fost plătită integral pentru lucrările efectuate. „Suntem și noi afectați de situație, iar acum asiguratorul nostru se ocupă de caz”, a transmis acesta.

A$AP Rocky, din nou în centrul atenției

Procesul vine la doar câteva luni după ce A$AP Rocky a fost achitat într-un caz de arme de foc care îi putea aduce până la 20 de ani de închisoare, o acuzație legată de un incident din 2021. Artistul s-a declarat atunci „extrem de ușurat” și a spus că el și Rihanna pot, în sfârșit, „să se întoarcă la viața lor normală” alături de copii.

Recent, cuplul a anunțat nașterea fiicei lor, Rocki Irish Mayers, adăugând un nou membru familiei din care mai fac parte fiii RZA (3 ani) și Riot (2 ani).

Deși nu a făcut nicio declarație publică legată de proces, echipa lui A$AP Rocky va trebui acum să răspundă acuzațiilor privind neglijența care ar fi provocat „daune catastrofale”. În cazul în care instanța îi dă dreptate reclamantului, artistul ar putea fi obligat să plătească despăgubiri ce depășesc 1 milion de dolari.

