Britney Spears își închide contul de Instagram pe fondul unei dispute publice cu fostul soț

Britney Spears a dispărut de pe Instagram începând de duminică, 2 noiembrie, spre surprinderea fanilor care au observat că profilul ei nu mai este accesibil. În locul paginii obișnuite, utilizatorii au întâmpinat un mesaj de eroare care indică fie o ștergere, fie o dezactivare temporară a contului. Deocamdată, nu este clar dacă artista a ales să își șteargă definitiv contul sau doar să ia o pauză.

Conturile ei de pe platformele X (fostul Twitter) și TikTok rămân active.

Acest gest vine în contextul unor tensiuni tot mai evidente între Britney Spears și fostul ei soț, Kevin Federline, cu care a fost căsătorită între 2004 și 2007 și cu care are doi copii. Federline a lansat în octombrie o carte de memorii intitulată „You Thought You Knew”, în care dezvăluie detalii despre mariajul și divorțul lor, inclusiv aspecte ale luptei pentru custodie.

Spears, în vârstă de 43 de ani, nu a comentat public nici lansarea cărții, nici decizia de a-și dezactiva contul de Instagram, lăsând deschisă speculația fanilor privind o posibilă reacție la atacurile mediatice recente.

Artista a mai șters contul de Instagram în trecut, de obicei în momente de tensiune sau schimbare personală.

