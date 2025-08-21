A plecat fără să mai privească înapoi! FCSB l-a convins pe Thiam după ce Universitatea Cluj a refuzat Vietnamul

Mamadou Thiam a plecat de la Universitatea Cluj după o situație tensionată, iar atacantul senegalez va ajunge la FCSB.

Mamadou Thiam (30 de ani) s-a despărțit de Universitatea Cluj în condiții tensionate, după ce clubul a refuzat o ofertă venită din Vietnam, considerată prea mică, iar jucătorul a decis să nu se mai prezinte la antrenamente. În cele din urmă, campioana României, FCSB, a intrat pe fir și a ajuns la un acord pentru transferul său.

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a explicat că echipa primise o ofertă din Asia, dar suma propusă, estimată la 50-60.000 de dolari pentru fotbalist, nu era suficient de bună pentru club. În schimb, pentru Thiam, oferta personală era avantajoasă. Dezamăgit de refuzul conducerii, atacantul le-a spus oficialilor clujeni că va merge la Paris și nu s-a mai prezentat la pregătiri sau la meciul cu Farul.

„Joi dimineață, impresarul lui Thiam mi-a trimis o posibilă ofertă, care însă nu venise oficial pe adresa clubului. Era din Vietnam, dar suma propusă nu era cea pe care ne-am fi dorit-o. I-am spus că nu suntem de acord sub nicio formă cu această ofertă și că el rămâne la club. Când a primit refuzul, a zis că pleacă la Paris, acasă, fiind dezamăgit. Nu s-a mai prezentat la antrenamente și nu a mai venit nici în deplasarea cu Farul”, a declarat Radu Constantea, la Digi Sport.

Oficialii ardeleni au încercat ulterior să obțină o ofertă mai mare din partea clubului din Vietnam, însă aceasta nu a mai sosit. În acel moment, FCSB a cerut permisiunea să intre în discuții cu jucătorul. În paralel, Universitatea Cluj l-a promovat pe Gheorghiță, un tânăr jucător de perspectivă, iar Macalou a fost reintegrat în lot pentru meciurile următoare.

Becali explică mutarea

Gigi Becali a confirmat că FCSB îl dorea pe Thiam de mai mult timp și a explicat că salariul oferit este unul net superior celui avut la Cluj. Finanțatorul roș-albaștrilor a precizat că nu s-a implicat în conflictul dintre jucător și clubul ardelean, dar a profitat de contextul creat.

„Îl voiam de mult, de vreo doi ani, dar acum așa a vrut Dumnezeu, să pot să-l iau. Eu nu am nicio legătură cu ce s-a întâmplat, nu fac așa ceva. Mie-mi place fotbalistul și asta e. Plus de asta, acolo probabil avea 10-12 mii. Acum vii și iei 30.000, salariu de 3 ori mai mare… Păi cine, că și dacă se ducea în Turcia sau Arabia, mai mult de 30.000 nu lua”, a declarat patronul FCSB.

Conform Transfermarkt, cota de piață a lui Thiam este în prezent de 1 milion de euro. Contractul său cu FCSB este pe un an, cu posibilitate de prelungire unilaterală, așa cum a explicat Becali.

„La mine semnezi pe 1 an și dacă mai vreau eu, mai stai doi ani. Nu mă mai încarc eu… Îți dau bani cât vrei tu, dar semnezi cum vreau eu”, a precizat finanțatorul campioanei.

În timp ce la Cluj decizia a fost privită ca o pierdere dificil de evitat, având în vedere că Thiam se afla în ultimele luni de contract, FCSB a reușit să profite de situație și să-și întărească lotul cu un atacant experimentat.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!