A fost inaugurat noul pasaj rutier suprateran din zona Autostrăzii Soarelui

Noul pasaj rutier suprateran din zona Autostrăzii Soarelui a fost deschis, vineri, prilej cu care primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a declarat că acesta salvează vieţi şi calitatea aerului.

„Multe accidente au fost aici, în această intersecţie, pentru că se venea tare, se vine de pe autostradă (…). Din cauza traficului aici aveam aproape zilnic chiar şi câte două-trei accidente pe zi (…) mii de tone de combustibil erau consumate aici, stând in trafic, erau blocaje”, a spus edilul Robert Negoiţă.

El a punctat că lucrările realizate de o societate a autorităţii locale au durat puţin peste un an şi au costat până în 8 milioane de euro cu TVA, cu toate amenajările realizate.

La evenimentul de inaugurare a pasajului a fost prezent şi primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, care a anunţat că săptămâna aceasta au început lucrările la strada Iuliu Haţeganu, constând în lărgirea de la două la şase benzi.

Băluţă a punctat că modernizarea Căii Vitan va începe în cel mai scurt timp.

„Această zonă din Bucureşti mulţi ani a fost uitată. (…) datorită colaborării pe care am avut-o cu Guvernul şi cu Ministerul Transporturilor, deja am finalizat staţia de metrou Tudor Arghezi şi ne aşteptăm ca în următoarele luni să funcţioneze, dar nu ne-am oprit aici şi împreună cu Guvernul am reuşit să generăm un protocol în baza căruia, până la sfârşitul anului, vom reuşi să scoatem la licitaţie, noi, cei de la Sectorul 4, în asociere cu Metrorex, Ministerul Transporturilor, Magistrala M4 metrou Gara de Nord – Gara Progresul, respectiv extinderea magistralei M2 de metrou, de la ultima staţie, Tudor Arghezi, către comuna Berceni şi asta nu este tot. Pentru că sudul Bucureştiului a fost uitat în ultimii 30 de ani, ieri am ridicat în serviciul electronic de achiziţii publice şi o maternitate (…) care se va construi în curtea Spitalului ‘Sfântul Ioan’”, a adăugat Daniel Băluţă.

