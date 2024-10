În ultimul deceniu, 90 de persoane s-au electrocutat în zonele de cale ferată din România, multe dintre aceste accidente tragice fiind cauzate de ignorarea semnelor de avertizare și accesul neautorizat în zone periculoase.

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a subliniat că o parte semnificativă dintre victime au fost tineri care au încercat să facă selfie-uri pe vagoanele de tren sau pe podurile feroviare, expunându-se astfel la riscul de electrocutare de la liniile de înaltă tensiune.

Accesul în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este strict interzis, aceasta incluzând fâșiile de teren situate la 20 de metri de o parte și de alta a căii ferate. Aceste măsuri sunt menite să protejeze persoanele de pericolele asociate infrastructurii feroviare, inclusiv riscul de electrocutare de la liniile de tensiune înaltă, care transportă curent electric extrem de periculos.

CFR atrage constant atenția asupra importanței respectării semnelor de avertizare și a interdicțiilor de acces în aceste zone, pentru a preveni tragediile și pentru a proteja viețile oamenilor, în special ale tinerilor atrași de activități riscante pentru fotografii.

„Deşi este interzis şi periculos să-ţi faci poze pe calea ferată, în ultimii ani, destul de mulţi tineri au ignorat semnele de avertizare a pericolului, şi au fost grav răniţi sau şi-au pierdut viaţa, pentru un selfie făcut la înălţime, pe vagoanele de tren sau pe podurile feroviare. Menţionăm faptul că, atât CFR, cât şi Poliţia TF au organizat campanii publice de conştientizare a pericolului existent pe calea ferată, atunci când sunt ignorate semnele şi indicatoarele de avertizare din zona feroviară. Prin urmare, tragem un semnal de alarmă şi le reamintim oamenilor, dar în special tinerilor, că este interzis şi periculos să se urce pe vagoane, să atingă cablurile electrice, şinele sau orice fel de instalaţie electrică sau să traverseze prin locuri nemarcate sau nesemnalizate. Statistica accidentelor prin electrocutare din ultimii 10 ani: 2014 – 2020: 60 de cazuri de persoane electrocutate în zonele feroviare; 2021 – 2023: 27 de cazuri de persoane electrocutate în zonele feroviare; 2024 (ianuarie – august) – 3 cazuri de persoane electrocutate“, informează CFR.

Tensiunea în linia de contact este de 27.000 de volţi

În zona căii ferate electrificate, accesul persoanelor la o distanţă mai mică de 1,5 metri de linia de contact aflată sub tensiune este strict interzis. „Tensiunea în linia de contact este de 27.000 de volţi. Cablul sub tensiune creează un câmp electric care poate fi periculos la distanţe mici. Un om care se apropie de cablu, urcându-se pe vagon sau pe locomotivă, devine un fel de paratrăsnet. Adică, fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o străpungere a aerului şi o descărcare electrică, formându-se astfel un arc electric (care se formează la o distanţă mai mică de 1,5 metri de linia de contact)”, a transmis pentru AGERPRES, CFR SA.