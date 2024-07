Restaurantul DK Oyster din Mykonos, cunoscut pentru locația sa pitorească și clientela de elită, a avut parte de o reclamă negativă după ce doi turiști au povestit că au fost șocați să primească nota de plată pentru doar două băuturi, în valoare de 811 euro.

În luna mai, o turistă (Lori E.), a scris următoarea recenzie pe Tripadvisor:

Țeapă totală! Asigurați-vă că primiți chitanță înainte de a pleca și verificați-vă cardul de credit, pentru că taxează în plus. „Am comandat 2 băuturi pe care le-am văzut ulterior în meniu și costau 51 de euro fiecare. Și de parcă asta nu era deja absurd, când ne-am întors în State am constatat că, de fapt, am fost taxați cu 876 de dolari (811 euro). PENTRU 2 BĂUTURI!