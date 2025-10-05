La Barcelona, aproximativ 70.000 de persoane au ieșit sâmbătă în stradă pentru a protesta în sprijinul palestinienilor.

Ciocnirile protestatarilor din Barcelona cu poliția au dus la opt arestări și 20 de agenți răniți, conform unui comunicat al autorităților, preluat de Reuters și Agerpres.

Deși marșul a fost în mare parte pașnic, unii protestatari au vandalizat magazine considerate a avea legături cu Israelul, generând tensiuni în centrul orașului.

Proteste în întreaga Peninsulă Iberică și Italia

Zeci de mii de persoane au participat la demonstrații similare la Madrid și în alte orașe spaniole, precum și la Roma și Lisabona.

Mobilizarea a fost amplificată de interceptarea de către Israel a flotilei umanitare Global Sumud, care plecase din Barcelona pentru a sparge blocada impusă asupra teritoriului palestinian.

Flotila transporta 437 de activiști, oficiali și avocați, printre care și activista Greta Thunberg.

Dintre cei 49 de spanioli reținuți, 21 urmau să se întoarcă în Spania din Tel Aviv duminică, a declarat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, pentru RTVE.

Spania critică Israelul și restricționează livrările de arme

Spania, care a recunoscut un stat palestinian în mai 2024, a criticat acțiunile Israelului în Gaza și a interzis recent livrarea de arme sau combustibil pentru avioanele militare către Israel.

Protestele de sâmbătă se înscriu într-o serie de demonstrații pro-palestiniene din Europa, care s-au intensificat după incidentul cu flotila umanitară.

