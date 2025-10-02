Armata israeliană a interceptat șase nave care mergeau să spargă blocada israeliană din Fâșia Gaza

Potrivit mass-media israeliene până în prezent au fost interceptate șase nave, printre care și nava Alma. Rapoartele sugerează că sunt așteptate și alte interceptări, potrivit BBC.

Flotila Global Sumud este formată din peste 40 de nave civile și are ca scop „să spargă blocada israeliană asupra Fâșiei Gaza”, în ciuda avertismentelor repetate din partea Israelului de a se întoarce.

Soldații israelieni au urcat la bordul navelor și au reținut mulți dintre activiștii aflați la bord. Cei reținuți ar trebui să treacă, în mod normal, printr-un proces legal, dar Israelul se află în prezent într-o stare de blocaj aproape total din cauza sărbătorii Yom Kippur. Acest lucru înseamnă că instanțele și închisorile nu funcționează.

Activista de mediu Greta Thunberg se află printre persoanele reținute de forțele israeliene

Flotila Global Sumud (GSF) a scris pe rețelele de socializare că unele dintre navele sale au fost abordate de „personal militar” după ce au fost apropiate de nave israeliene și că se lucrează la confirmarea statutului celor aflați la bord.

Ministerul de Externe israelian a declarat că marina a cerut flotilei să schimbe cursul, deoarece „se apropia de o zonă de luptă activă”.

Ministerul de Externe israelian a declarat că flota a fost informată că „încalcă un blocaj naval legal” care acoperă apele din apropierea Gazei, deși nu este clar dacă navele au intrat în zona de blocaj.

Mai multe camere web transmit în continuare în direct și arată activiști la bordul navelor.

Ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a declarat, de asemenea, că flota GSF a fost interceptată.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!