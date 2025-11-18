3 absențe notabile înainte de România – San Marino! Lucescu renunță la trei jucători folosiți la Zenica

România încheie campania de calificare contra celei mai slabe naționale din lume, cu un lot restrâns la 23 de jucători.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul de 23 pentru ultimul meci al campaniei de calificare la Campionatul Mondial, programat în această seară, de la ora 21:45, la Ploiești, împotriva statului San Marino. Așa cum se întâmplă la fiecare partidă, trei jucători din lotul extins au rămas în afara convocărilor pentru duelul din grupa H.

Cei trei excluși sunt Marius Marin, Valentin Mihăilă și Denis Drăguș. Marius Marin are probleme medicale și nu poate fi utilizat, în timp ce Denis Drăguș este suspendat după eliminarea directă din eșecul cu Bosnia și Herțegovina. Surpriza o reprezintă absența lui Valentin Mihăilă, care fusese integralist la Zenica și oferise pasa decisivă pentru golul lui Bîrligea.

Potrivit primelor informații, Mihăilă a resimțit ușoare probleme fizice în meciul de sâmbătă. Nu este vorba despre o accidentare serioasă, însă staff-ul tehnic a decis să nu riște în partida fără miză de astăzi. Jocul de 90 de minute de la Zenica a reprezentat oricum un efort considerabil pentru jucătorul lui Rizespor, care în ultimele trei luni bifase doar 142 de minute la echipa de club.

Echipa probabilă a României pentru duelul cu San Marino este următoarea: Ionuț Radu – Rațiu, Rus, Ghiță, Bancu – Ianis Hagi, Răzvan Marin, Dragomir – Man, Bîrligea, Florin Tănase. Pe bancă se vor afla Târnovanu, Aioani, Racovițan, Screciu, Chipciu, Eissat, Olaru, Petrila, Sorescu, Baiaram, Louis Munteanu și Miculescu.

Indiferent de rezultatul meciului din această seară, România va încheia grupa pe locul 3. „Tricolorii” păstrează șanse la primul Mondial după 28 de ani, însă drumul trece printr-un baraj în două manșe. În prima dintre ele, disputată în deplasare, adversara se anunță extrem de puternică, cu Italia și Turcia printre variantele posibile. Lista finală a celor patru potențiali adversari va fi clarificată la finalul partidelor de astăzi.

