15 februarie – Ziua națională a lecturii

Ziua naţională a lecturii este marcată, începând din 2022, la data de 15 februarie, în fiecare an.



La 14 iunie 2021, Senatul a adoptat, în unanimitate, o propunere legislativă depusă în luna martie a aceluiaşi an de deputatul liberal Sebastian Burduja, şi semnată de 22 de deputaţi PNL, un deputat USR-PLUS şi doi senatori PNL, prin care se instituie Ziua naţională a lecturii pe 15 februarie. For decizional, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege la 21 decembrie 2021, potrivit site-ului www.cdep.ro.

În data de 14 ianuarie 2022, a fost promulgată de către preşedinte ţării Legea privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii, menţionează www.presidency.ro.



În expunerea de motive, iniţiatorul legii a subliniat situaţia din România şi motivele pentru care era necesară o propunere de încurajare a cititului. A fost aleasă data de 15 februarie pentru Ziua naţională a lecturii deoarece reprezintă ziua de naştere a două mari personalităţi ale României: Titu Maiorescu şi Spiru Haret.



“Cu prilejul Zilei naţionale a lecturii se pot organiza activităţi culturale, sociale şi educaţionale prin care se evidenţiază importanţa lecturii, în special în formarea copiilor şi tinerilor. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, serviciile publice deconcentrate (…) cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii, precum şi instituţiile de învăţământ superior pot acorda sprijin material, financiar şi logistic bibliotecilor, muzeelor, instituţiilor de învăţământ, organizaţiilor neguvernamentale, editurilor, precum şi altor instituţii cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii pentru organizarea de evenimente de încurajare a lecturii, în limita resurselor bugetare şi logistice disponibile”, se arată în actul normativ.



Legea prevede ca muzeele, bibliotecile publice şi instituţiile cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii pot acorda asistenţă de specialitate pentru manifestările organizate cu ocazia Zilei naţionale a lecturii, în vederea încurajării lecturii.



“În săptămâna care include Ziua naţională a lecturii, în timpul desfăşurării activităţilor didactice, unităţile de învăţământ preuniversitar pot organiza activităţi de promovare şi încurajare a lecturii”, mai prevede legea.



De asemenea, potrivit actului normativ, cu ocazia acestei Zile, Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES produc, difuzează sau redifuzează, după caz, emisiuni de promovare şi încurajare a lecturii.



“În ziua de 15 februarie, în timpul orelor de curs, personalul didactic împreună cu elevii pot desfăşura activităţi de promovare şi încurajare a lecturii. Institutul Cultural Român, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, ambasadele şi consulatele României pot desfăşura proiecte culturale şi/sau educaţionale dedicate Zilei naţionale a lecturii, individual sau în colaborare cu asociaţii şi fundaţii de profil, în limita resurselor bugetare şi logistice disponibile”, se mai arată în lege.



Iniţiatorii propunerii legislative atrag atenţia, în expunerea de motive, că România se confruntă cu un nivel tot mai scăzut de consum de carte.



Ei menţionează că, potrivit statisticilor realizate la nivel naţional şi european, românii, în special copiii şi tinerii, “citesc foarte puţin”: “68,5% dintre români nu au citit măcar o carte în ultimul an; 20% dintre români citesc o dată pe lună şi 8% citesc zilnic; 38,7% dintre persoanele de 15 ani nu înţeleg ceea ce citesc, 40% este rata analfabetismului funcţional în România şi aproape 50% dintre absolvenţii de studii liceale nu promovează examenul de Bacalaureat şi au dificultăţi la Evaluările naţionale”, se mai arată pe www.cdep.ro.



În 2022, în primul an în care a fost sărbătorită, Ziua Naţională a Lecturii a fost marcată în toate şcolile din ţară, învăţătorii şi profesorii având obligaţia să organizeze activităţi specifice la care să participe toţi preşcolarii şi elevii. Motto-ul anului 2022 a fost: “Citim împreună!”. Bibliotecile locale, judeţene şi/sau metropolitane au fost invitate să deruleze activităţi de prezentare a propriilor servicii, de obţinere a unui permis, de colectare şi donaţie de carte, inclusiv prin amenajarea de standuri în incinta unităţilor de învăţământ, amintește Agerpres.



S-a recomandat, totodată, asociaţiilor, fundaţiilor nonprofit, societăţilor de gestiune a drepturilor de autor, cu experienţă în derularea de activităţi educaţionale, să susţină cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă şi/sau ilustrare de carte, discuţii şi dezbateri pe teme literare sau alte programe similare.



Şcolile au fost încurajate să ofere editurilor şi librăriilor, la cerere şi în măsura disponibilităţii, spaţii cu titlu gratuit pentru a prezenta, eventual a vinde, carte cu teme educative şi/sau recreative, adecvate vârstei elevilor.

Recent, ministrul Educației, Ligia Deca, a transmis recomandări de activități care să fie desfășurate în unitățile de învățământ, pe parcursul acestei luni, pentru a marca Ziua națională a lecturii.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!