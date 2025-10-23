Compania le recomandă clienților ca, după reluarea furnizării gazelor, în cazul în care simt miros de gaze, să apeleze imediat Centrul de Urgențe Gaze

126 de consumatori casnici din localitatea Olănești, județul Vâlcea, au rămas fără alimentare cu gaze naturale joi, 23 octombrie 2025, după ce o firmă terță, care efectua lucrări de săpătură mecanizată pe strada Cheia, a avariat o conductă aparținând rețelei de distribuție, a anunțat Distrigaz Sud Rețele, într-un comunicat remis România Liberă.

Compania precizează că incidentul a avut loc la ora 14:22, moment în care alimentarea cu gaze a fost oprită pentru siguranța consumatorilor. Sunt afectați locuitorii de pe străzile Aluniș, Cheia, Cumpăna, Fata Dealului, Fântânii, Glod, Iazului, Morii, Muzicanților, Noua, Padinii, Urzicii, Valea Apelor și Vărarilor.

Echipele tehnice ale Distrigaz Sud Rețele se află la fața locului pentru remedierea avariei, iar reluarea alimentării este estimată în jurul orei 21:00, în cursul aceleiași zile.

Compania le recomandă clienților ca, după reluarea furnizării gazelor, în cazul în care simt miros de gaze, să apeleze imediat Centrul de Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperile, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegere”, transmite compania în comunicatul de presă.

Distrigaz Sud Rețele, lider în distribuția de gaze naturale din România, deservește peste 2,27 milioane de clienți printr-o rețea de aproximativ 23.800 de kilometri, operând în 1.398 de localități din 20 de județe din sudul și centrul țării.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube