Structura imobilului este grav compromisă, iar etajele superioare trebuie demolate controlat

Primăria Capitalei va începe, de luni, procedura de demolare a blocului distrus, în urma exploziei produse vineri pe Calea Rahovei. Anunțul a fost făcut de primarul interimar, Stelian Bujduveanu, care a precizat că lucrările vor fi realizate de o firmă specializată, selectată în regim de urgență.

Potrivit raportului întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții, structura imobilului este grav compromisă, iar etajele superioare trebuie demolate controlat, pentru a preveni prăbușirea întregii clădiri. În prezent, zona a fost securizată, iar echipele de intervenție au îndepărtat resturile și mașinile afectate de suflul exploziei.

„Prioritatea noastră este siguranța oamenilor. Blocul nu mai poate fi locuit și trebuie pus în siguranță cât mai rapid. De luni vom demara contractarea unei firme care să intervină etapizat, conform indicațiilor tehnice primite de la ISC”, a declarat Stelian Bujduveanu la Antena 3.

Edilul a adăugat că, în prezent, aproximativ o sută de persoane au fost cazate temporar la hotelul pus la dispoziție de Primăria Capitalei, însă solicitările continuă să crească. „Sunt familii și din alte scări care cer relocare. Împreună cu ONG-uri și cu direcțiile de asistență socială, pregătim apartamentele din fondul locativ al municipiului pentru cazarea lor pe termen mediu și lung”, a explicat primarul interimar.

În paralel, municipalitatea asigură sprijin psihologic pentru peste 300 de locatari afectați de tragedie. Echipele de intervenție continuă să lucreze în zonă, pentru stabilizarea structurii blocului și pentru degajarea completă a terenului.

Autoritățile analizează și starea clădirilor adiacente, printre care se numără și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, situat în imediata vecinătate a imobilului afectat. Potrivit primarului interimar, unitatea de învățământ a suferit avarii minore, însă va necesita lucrări de reparații. „Vom colabora cu Primăria Sectorului 5, pentru a reface geamurile și pentru a verifica structura clădirii. Dacă nu vom primi aviz favorabil de la experți, elevii vor fi relocați temporar în alte școli din sector”, a precizat Bujduveanu.

Primarul a subliniat că demolarea blocului nu poate începe, până când anchetatorii nu finalizează cercetările la fața locului. „Așteptăm predarea oficială a imobilului din partea poliției. Doar după aceea vom putea intra pentru demontarea etajelor și îndepărtarea elementelor instabile. Este o lucrare complexă, ce va fi realizată cu respectarea tuturor normelor de siguranță”, a spus edilul.

Municipalitatea, împreună cu Guvernul și Prefectura Capitalei, caută soluții pentru reconstrucția zonei și pentru sprijinirea familiilor rămase fără locuință, în contextul uneia dintre cele mai grave explozii urbane din ultimii ani.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube