Prințul William a omagiat-o pe ecologista Jane Goodall

Prințul William al Marii Britanii i-a adus un omagiu ecologistei Jane Goodall, care a murit la vârsta de 91 de ani, vorbind despre ”curiozitatea ei nelimitată, compasiunea și spiritul de pionierat care au transformat felul în care înțelegem lumea naturală”, informează DPA și PA Media.

William, moștenitorul tronului britanic, a spus că cea mai mare expertă la nivel global în comportamentul cimpanzeilor l-a inspirat atât pe el, cât și nenumărate alte persoane să se implice în domeniul protecției mediului.

Prințul Harry, care a format o legătură strânsă cu celebra primatologă, a descris-o ca ”o umanistă vizionară, om de știință, prietenă a planetei și prietena noastră”.

”Omenirea a pierdut o voce extraordinară odată cu trecerea în neființă a lui Jane Goodall”, a scris William pe social media.

”Curiozitatea ei nelimitată, compasiunea și spiritul ei de pionierat au transformat felul în care înțelegem lumea naturală”.

”Ne-a provocat pe toți să ne aducem contribuția și m-a inspirat pe mie și nenumărate alte persoane să mă implic în protejarea planetei noastre. Jane Goodall a făcut o schimbare”, a mai scris el.

Prințul William este fondatorul premiului pe teme de mediu Earthshot, care își propune să recompenseze soluții inovatoare pentru protejarea planetei.

Goodall se afla în California, unde lua parte la un turneu de conferințe, când a murit ”din cauze naturale”.

