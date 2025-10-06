„1.000 de fiecare jucător care evolua”! Mihai Stoica, mesaj emoționant pentru suporterii FCSB după victoria cu Craiova

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis un mesaj de recunoștință fanilor care au venit pe Arena Națională la meciul cu Universitatea Craiova.

La câteva ore după victoria obținută de FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului, a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj adresat suporterilor care au fost prezenți pe stadion.

Într-o perioadă tensionată pentru echipă, după eșecul cu Young Boys din Europa League, Stoica a ales să transmită un mesaj pozitiv, în care a lăudat devotamentul celor aproximativ 11.000 de fani care au asistat la meciul de pe Arena Națională.

„Mulțumim din suflet celor mai devotați suporteri”

„N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB, chiar dacă toți suporterii erau conștienți de importanța meciului cu Craiova. N-a fost OK pentru unii formula de start cu YB pentru că s-a pierdut meciul. În Olanda s-a câștigat, deci a fost OK.

Mulțumim din suflet celor mai devotați suporteri, care au ales să ne fie alături și aseară. Au fost 11.000. 1.000 de fiecare jucător care evolua. Exact așa s-a simțit. Și a ieșit OK”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Victoria cu Universitatea Craiova a fost doar a treia pentru FCSB în actuala ediție de Superligă, după cele cu Oțelul Galați și Petrolul Ploiești, ambele câștigate tot cu 1-0. În urma acestui succes, echipa a urcat pe locul 11, cu 13 puncte, la cinci distanță de pozițiile de play-off.

Gigi Becali, după meci: „Avem un jucător de pe altă planetă, pe Cisotti”

La finalul meciului, patronul Gigi Becali a avut și el o reacție plină de culoare, în stilul său caracteristic:

„Avem un jucător de pe altă planetă, pe Cisotti. Am zis să nu-l mai laud, că după aia pică iar. Nu mi-au plăcut Alibec și Thiam. Măcar aleargă, fă presing. Nu mai dăm golul 2, dar măcar aleargă. Mi-a fost teamă pe final.”

Pentru FCSB urmează o perioadă extrem de aglomerată. După pauza internațională, roș-albaștrii vor disputa meciuri cu Metaloglobus în campionat, Bologna în Europa League, UTA Arad în Superligă și Gloria Bistrița în Cupa României Betano.

