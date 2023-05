Sindicatul Polițiștilor cere demisia vicepreședintelui CSM, după ce acesta ar fi amenințat un polițist. Procurorul Horodniceau spune că polițiștii l-au provocat

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) din Ministerul Afacerilor Interne cere demisia vicepreședintelui CSM, procurorul Daniel Horodniceanu, după ce acesta ar fi amenințat un agent de poliție.

Cererea SNPPC intervine după ce pe internet a apărut o scurtă înregistrare video în care procurorul Horodniceanu are o dispută verbală cu un agent de la Poliția Rurală Iași. Un echipaj format din doi agenți oprise, în trafic, mașina condusă de Horodniceanu. Incidentul s-a produs în noaptea de 5 spre 6 mai 2023 și a fost postat pe internet duminică dimineață. Ulterior, Horodniceanu a anunțat că, într-adevăr, a avut o asemenea întâlnire cu un echipaj de poliție. Procurorul susține însă că agenții de poliție l-ar fi provocat. Pe de altă parte, procurorul Horodniceanu a subliniat că filmarea apărută în spațiul public nu este completă.

„Am fost oprit în trafic la ora 1:30, noaptea, de un echipaj al poliției rurale, fără a încalca vreo normă rutieră. Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost și filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având și alte pasaje, tăiate însă. Aş accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în faţa unui polițist la datorie. Realizez că m-am aflat într-o situație provocată, dar ce este regretabil și îmi reproșez acest lucru, este că nu am rezistat provocării și, pe acest fond emoțional, probabil și combinat cu unele probleme personale, am reacționat în acest mod, care nu mă caracterizează. Dacă s-ar trece dincolo de reacția mea, pe care, fie ea şi provocată, o regret sincer, subiectul conţine şi tema mai largă a faptului că polițiștii pot opri fără niciun motiv șoferii în trafic pretinzând încălcări ale legii a căror falsitate este imposibil de probat pentru șofer. Dincolo de calitatea mea de magistrat, dacă în film ar fi fost un om revoltat de oprirea în trafic fără motiv, filmul evenimentelor ar fi generat altfel de emoții publice”, a declarat procurorul Horodiceanu, citat de site-ul G4Media.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!