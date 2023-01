Raportul Comitetului Național anti – Covid. Aproape 20.000 de români au avut efecte adverse după vaccinare

Raportul oficial al campaniei anti – Covid arată că, în România, între anii 2020 – 2022, aproape 20.000 dintre persoanele care au fost imunizate au raportat efecte adverse după vaccinare.

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea anti – Covid 19 (CNCAV) și-a încheiat oficial activitatea în România, arată raportul de activitate al CNCAV pentru perioada anilor 2020 – 2022.

Acest raport de activitate generează deja dispută în spațiul public, atât din cauza formei în care este prezentat, cât și în urma unor informații pe care le oferă. Raportul poartă titlul „ROVACCINARE MISIUNE ÎNDEPLINITĂ” și are la început mesaje laudative semnate de președintele Iohannis, de premierul Ciucă, de colonelul medic Valeriu Gheorghiță și de medicul Andrei Baciu. Gheorghiță a fost primul președinte al CNCAV, din noiembrie 2020 până la 1 martie 2022. La acea dată, funcția de președinte CNCAV a fost preluată de Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Una dintre persoanele care critică documentul CNCAV este Bogdan Oprea. El este specialist în comunicare și a fost purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale sub mandatul lui Traian Băsescu, apoi purtător de cuvânt la Ministerul Sănătății. Bogdan Oprea semnalează că „raportul publicat pe ascuns ne arată, în premieră, partea pe care autoritățile s-au chinuit atât de mult s-o ascundă și s-o mușamalizeze: raportările de efecte adverse (credeți-mă, știu ce vorbesc când fac referire la mușamalizare, și din perioada scurtului meu mandat de purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, ianuarie – martie 2021, și din ulterioare experiențe medicale personale legate de vaccinare”.

„Raportul de activitate al CNCAV indică acum, negru pe alb, 41.486 de reacții adverse post-vaccinare indezirabile (RAPI) (pag. 29)! 41.486 de oameni!!! Aceștia sunt oameni, nu cifre! Oameni despre care, pe durata vaccinării, autoritățile și CNCAV-ul nu au scos o vorbă, au mințit că nu există, că nu sunt grave efectele raportate de cetățeni (căutați declarațiile lor, este plin internetul de ele). Ce aflăm astăzi din raport? Că au fost 15 cazuri de boli inflamatorii ale inimii (miocardite, pericardite etc.), 18 cazuri de tulburări hematologice, 20 de cazuri de afecțiuni ale sistemului nervos, inclusiv 16 cazuri de paralizie facială, 424 de cazuri de reacții alergice şi 12 cazuri cu şoc anafilactic. (pag. 30) Câți dintre acești oameni, repet, nu cifre, au murit? Câți au rămas bolnavi și cu sechele pentru tot restul vieții? Câți au beneficiat de analize medicale și tratament asigurat de stat pentru că au crezut mesajele autorităților care vorbeau doar despre beneficii și care mușamalizau cazurile de efecte adverse? De câți ați avut grijă și în ce fel, domnilor și doamnelor de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19?”, scrie Bogdan Oprea într-o postare pe internet.

El a primit deja o replică din partea colonelului Valeriu Gheorghiță, care a condus CNCAV. „Situaţiile punctuale, cu caracter izolat, au fost riguros documentate medical cu sprijinul personalului de specialitate pentru a se stabili diagnosticul complet şi relaţia de cauzalitate cu vaccinarea împotriva COVID-19. De fiecare dată, au fost formulate, cu celeritate, precizări pentru corecta informare a populaţiei generale, pentru eliminarea oricăror suspiciuni care ar fi putut plana asupra procesului vaccinării, precum şi a beneficiilor şi riscurilor. Această manieră de lucru a fost adoptată pentru toate situaţiile legate de procesul de vaccinare”, precizează Valeriu Gheorghiță.

Raportul CNCAV are, într-adevăr, aspecte contradictorii. Apare o neconcordanță inclusiv în privința numărului total de vaccinuri administrate. La pagina 88 este prezentat un „BILANȚ PERSOANE VACCINATE LA NIVEL NAȚIONAL / 31 ianuarie 2021”. Apoi, la pagina 89 este un grafic intitulat „Actualizare zilnică – persoane vaccinate, 31 decembrie 2021”. Deci între aceste două raportări ar fi trecut 11 luni. Totuși, în aceste două texte, cifrele prezentate sunt identice! Se indică „Persoane vaccinate cu doza 1: 7.942.201”, „Persoane vaccinate cu schemă completă: 7.822.091” și „Persoane vaccinate cu doza de rapel: 2.012.056”. De parcă, în 11 luni din anul 2021, nu s-a mai administrat niciun vaccin!

Se poate însă presupune că aceste date sunt din data de 31 decembrie 2021. Pentru că se prezintă și un tabel intitulat „ACOPERIRE VACCINALĂ LA NIVEL NAȚIONAL, la data de 2 februarie 2022”. Datele din acest tabel sunt, cum e firesc, foarte apropiate de cele din 31 decembrie 2021. Deci, la 2 februarie 2022, România a avut o acoperire vaccinală, la „Populație generală”, de 41,85 la sută. Acest procent ar putea corespunde unui număr total de persoane imunizate de aproape opt milioane de oameni, câte au fost până la 31 decembrie 2021 sau până la 2 februarie 2022.

Pe de altă parte, surse medicale, consultate de „România liberă”, au explicat că numărul persoanelor care au reclamat efecte adverse, chiar dacă se apropie de 20.000, nu este mare, dacă este raportat la numărul total de circa opt milioane de persoane care au fost imunizate. Este chiar foarte posibil ca numărul real de persoane care au avut efecte adverse să fie mai mare decât cel înregistrat. Aceasta, întrucât acele persoane care știu că un vaccin poate avea și efecte adverse nu s-au speriat atunci când le-au resimțit și, drept urmare, nu au mai anunțat aceste situații.

Colonelul medic Valeriu Gheorghiță afirmă că efectele adverse asupra unora dintre cei vaccinați au fost imediat raportate de CNCAV, imediat ce i-au fost aduse la cunoștință. „Spre exemplificare, o persoană putea prezenta durere locală, tumefacție locală, roșeață la locul de administrare, febră, durere de cap”, spune Valeriu Gheorghiță.

„Situaţiile punctuale, cu caracter izolat, au fost riguros documentate medical cu sprijinul personalului de specialitate pentru a se stabili diagnosticul complet şi relaţia de cauzalitate cu vaccinarea împotriva COVID-19”

Valeriu Gheorghiță,

Fost președinte al CNCAV

Bogdan Oprea, fost oficial în Ministerul Sănătății, subliniază însă că, chiar potrivit raportului CNCAV, unii dintre cei vaccinați au avut, ulterior, probleme grave. Au existat „inclusiv 16 cazuri de paralizie facială, 424 de cazuri de reacții alergice şi 12 cazuri cu şoc anafilactic”, precum și 15 cazuri de boli inflamatorii ale inimii.

„Câți dintre acești oameni au murit? Câți au rămas bolnavi și cu sechele pentru tot restul vieții? Pentru că au crezut mesajele autorităților care vorbeau doar despre beneficii și care mușamalizau cazurile de efecte adverse”

Bogdan Oprea,

Fost purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății

Bogdan Oprea a fost purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății sub mandatul ministrului Vlad Voiculescu. Oprea a plecat din această funcție în martie 2021, dându-și demisia.

