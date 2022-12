Premierul Orbán a venit cu gânduri bune la București. Ungaria știe că are nevoie de România

Ungaria știe că are nevoie de România iar premierul Orbán a venit la București pentru a semna unul dintre cele mai importante proiecte comune, care se referă la construirea unei linii electrice din Asia spre Europa, pe sub Marea Neagră, linie prin care va fi alimentată și Ungaria.

Șeful guvernului de la Budapesta, Viktor Orbán, a venit la București la finalul săptămânii trecute, pentru a oficializa participarea Ungariei la un proiect energetic din care mai fac parte România, Georgia și Azerbaidjan. Creșterea prețului energiei afectează și Ungaria, astfel că guvernul de la Budapesta caută noi surse de energie. La București s-a semnat un acord între liderii politici din România, Ungaria, Georgia și Azerbaidjan. La ceremonia de la București a asistat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pe baza acestui acord, un cablu electric submarin va fi instalat din Azerbaidjan și Georgia, pe sub Marea Neagră, până în România. Cablul va fi construit în șase ani. El va avea o lungime de 1.195 de kilometri, dintre care 1.100 de kilometri pe sub mare și 95 de kilometri terestru.

Siguranță energetică, fără Rusia

Premierul Orbán s-a declarat extrem de satisfăcut de participarea Ungariei la acest program. „Siguranța energetică este pe primul loc! Construim cea mai lungă linie de curent subacvatică din lume. Acesta este adevăratul rock and roll!”, a anunțat șeful guvernului Ungariei. Replicile primite de Orbán au fost în general pozitive dar au existat și opinii critice, dintre care unele au făcut aluzie la pozițiile exprimate, cu ani înainte, de liderul de la Budapesta.

„Până acum, voi ați fost cei împotriva energiei verzi! Rock and roll azer? Vom vedea… O fi bine pentru tine, dar eu prefer să colaborez cu alții!”. „Nu vom continua să emitem noi autorizații pentru instalarea turbinelor eoliene… Nu suntem o țară bogată… de aceea ne concentrăm pe două lucruri: energia nucleară și energia solară. Acestea sunt prioritățile, de aceea energia eoliană nu se încadrează în asta, a spus premierul în 2020. Și acum importă energie eoliană din Azerbaidjan!”. „Energia eoliană este interzisă acasă ca să o putem cumpăra din altă parte”, subliniază un alt cetățean din Ungaria.

Ungaria dorește România în Schengen, anunță premierul Orbán

Liderul de la Budapesta a ținut să precizeze că, în schimbul cooperării economice, România va primi sprijinul politic al Ungariei. „Am venit la București după opt ani și văd dezvoltarea din această perioadă, îmi felicit prietenii din România. Această dezvoltare justifică parteneriatul și intrarea României în Schengen, decizia în cadrul UE a fost greșită și ar trebui corectată. România ar trebui să fie inclusă în Schengen cât de curând. Îmi asigur prietenii din România că pot conta pe acest subiect pe țara noastră”, a subliniat premierul Ungariei.

Pe de altă parte, intrarea României în Schengen va ajuta și Ungaria. Aceasta, întrucât granița dintre Ungaria și România va fi străbătută mult mai ușor.

În Caucaz, țara de unde ar începe viitoarea linie electrică este Azerbaidjanul. „Este o situaţie de win-win pentru că Europa are nevoie să-şi întărească securitatea energetică, iar Azerbaidjanul are nevoie de pieţe de desfacere pentru resursele uriaşe pe care le are. Astăzi începem să construim un nou < pod > din Azerbaidjan către Europa”, a precizat președintele azer, Ilham Aliev.

Ca un politician cu experiență, Viktor Orbán a decis că e momentul să se îndepărteze de Rusia și să caute o reconciliere cu Uniunea Europeană, prin intermediul României. Viitoarea linie electrică submarină va aduce energie „verde” din Azerbaidjan în România. Din România, o parte din această energie va fi transferată Ungariei. Premierul Orbán a amintit, în acest context, că Ungaria susține intrarea României în Schengen.

„Perioada economiei europene când importam energie și materii prime ieftine din Rusia s-a terminat. Dorim să avem creștere economică și securitate. Noi, liderii, trebuie să ne asigurăm că vom asigura popoarelor noastre securitate energetică. Suntem aici împreună pentru că am fost de acord să identificăm noi surse de energie regenerabilă pentru Europa”

Viktor Orbán,

Premierul Ungariei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu s-a referit în mod special la Ungaria dar a explicat că proiectul cablului electric pe sub Marea Neagră aduce multiple oportunităţi mai ales pentru țările care vor să se apropie de UE.

„Acest proiect ar putea aduce Georgiei, o ţară cu destin european, beneficii considerabile. Ar putea transforma ţara într-un hub de energie electrică şi ar putea-o integra în piaţa de electricitate a UE. Cablul de sub Marea Neagră ar putea transporta electricitate către vecinii noştri din Moldova şi Balcanii de Vest şi către Ucraina”

Ursula von der Leyen,

Președinta Comisiei Europene

Șefa Comisiei Europene a subliniat că energia electrică intrată în România poate fi livrată și spre Ucraina, unde „va ajuta la reconstrucţia sistemului energetic ucrainean şi la reconstrucţia ţării”.

