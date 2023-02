Gafă uriașă de comunicare a DNA: “Uite dreptul; nu e dreptul” de a fi rector, pentru un condamnat penal

Rectorul Universității “Petre Andrei” din Iași a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, dar a fost validat de Ministerul Educației pentru un nou mandat la conducerea instuției de învățământ superior. DNA a încurcat hotărârile instanțelor, în comunicatul de presă.

Cu toate că Sorin Bocancea a fost condamnat definit în 2019, câteva luni mai târziu, în martie 2020, ministrul de atunci al Educației și Cercetării, Monica Anisie, a semnat ordinul prin care rectorul Universității “Petre Andrei” din Iași a fost validat pentru un nou mandat la conducerea instituției de învățământ superior, după ce, la apel, i-au fost înlăturate pedepsele complementare.

Mai exact, deși condamnat la închisoare cu suspendare, lui Bocancea instanța nu i-a mai interzis și dreptul de a fi rector.

Colajul de hotărâri al DNA

Nu același lucru reiese însă și din comunicatul de presă al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dat pe această speță.

DNA invocă ultima hotărâre a Înaltei curți de Casație și Justiție (ICCJ), dar a copiat textul hotărârii Curții de Apel Iași.

Ca rezultat, DNA comunică decizia finală conform căreia lui Sorin Bocancea îi este interzis dreptul de a mai fi rector.

Total fals, deoarece Bocancea rămâne condamnat la închisoare cu suspendare, dar îi sunt ridicate pedepsele complementare.

Conform legislației în vigoare, Ministerul Educației (ME) confirmă o persoană în funcția de rector, după ce acesta a fost validat de către senatul universitar.

Singurul caz în care ME poate refuza numirea unui rector este acela în care există o decizie judecătorească definitivă care să-i interzică precis persoanei ocuparea funcției.

Condamnarea cu suspendare nu este suficientă pentru a respinge un mandat de rector.

Ce spune Monica Anisie

“Știu povestea. Am întrebat și eu la minister despre cazul respectiv, pentru că nu mai țineam minte, de atunci. Cei de la minister mi-au dat un răspuns. A avut în hotărârea definitivă, instanța de apel a desființat în parte sentința de fond. A înlăturat pedepsele accesorii, printre care se regăsea și interdicția de a ocupa funcția de rector. Ministerul nu face altceva decât să pună în practică ceea ce a decis senatul universitar. Cum pedeapsa sa accesorie a fost eliminată, ministerul a confirmat”, a declarat Fostul ministru Monica Anisie, pentru “România liberă”.

De cealaltă parte, DNA a citat eronat ultima decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ): “Prin decizia penală nr. 224/1 din 25.06.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât următoarele: (…) Condamnă pe inculpatul BOCANCEA SORIN, la data faptei rector al Universității „Petre Andrei” din Iași, la o pedeapsă de un an închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a exercita funcția de rector și profesor în învățământul de stat sau particular, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la fals intelectual”.

Rectorul Universității “Petre Andrei” din Iași este acuzat, printre altele, că a luat bani de la anumite persoane pentru a le oferi pe nedrept diplome universitare.

La Iași se formase o adevărată fabrică de diplome, iar multe cadre didactice au încasat sume importante de bani, după cum au arătat procurorii.

De menționat că nici noul proiect al Legii învățământului preuniversitar nu interzice unei persoane condamnate să ocupe funcția de rector.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!