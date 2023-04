Îl vor realege americanii pe Biden? Actualul președinte a anunțat că va candida din nou – VIDEO

„Hai să terminăm treaba!”, a spus Joe Biden anunțându-și intenția de a candida din nou pentru postul de președintel al SUA.

Președintele american Joe Biden și-a confirmat marți candidatura pentru realegere.

„Fiecare generație are un moment în care a trebuit să susțină democrația”, a spus Biden într-un tweet care însoțește un videoclip de trei minute.

„De aceea candidez pentru realegere ca președinte al Statelor Unite. Alăturați-vă nouă. Să terminăm treaba”, a adăugat el.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly