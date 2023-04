UPDATE, ora 10:00: Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat că Bucureştiul devine din nou capitala internaţională a diplomaţiei prin organizarea primei Conferinţe privind securitatea Mării Negre sub egida Platformei Internaţionale Crimeea şi a unei noi reuniuni a Trilateralei România – Republica Moldova – Ucraina.

„Îmi face o deosebită plăcere să găzduiesc, astăzi, la Bucureşti, două evenimente de importanţă deosebită. Este vorba despre Conferinţa privind securitatea Mării Negre, prima de acest fel organizată sub egida Platformei Internaţionale Crimeea împreună cu Ucraina, cu Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina, Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Ucraina, precum şi a doua sesiune a Trilateralei dintre România – Republica Moldova şi Ucraina, după cea pe care am organizat-o anul trecut la Odessa în luna septembrie. Ambele reuniunii reprezintă evenimente de importanţă deosebită pentru România, pentru Bucureşti, care iarăşi devine, după reuniunile pe care le-am găzduit în noiembrie anul trecut – reuniunea liderilor de la Munchen şi reuniunea ministerială NATO -, capitala internaţională a diplomaţiei”, a spus Aurescu, înainte de a participa la prima Conferinţă privind securitatea Mării Negre sub egida Platformei Internaţionale Crimeea.



El a arătat că la conferinţă sunt şi invitaţi care participă în format virtual.



„Peste 250 de delegaţi din peste 30 de ţări vin astăzi la Bucureşti pentru a participa la acest eveniment”, a subliniat Aurescu.



Şeful diplomaţiei române a reiterat condamnarea războiului dus de Federaţia Rusă în Ucraina.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, şi ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, găzduiesc astăzi prima Conferinţă privind securitatea Mării Negre sub egida Platformei Internaţionale Crimeea.



Organizată de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării Naţionale din România, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Apărării din Ucraina, în parteneriat cu Centrul pentru Strategii de Apărare al Ucrainei, conferinţa este primul eveniment de asemenea amploare dedicat Mării Negre co-organizat de cele două ţări, sub egida Platformei Internaţionale Crimeea.



Bogdan Aurescu va găzdui, tot astăzi, a doua reuniune a Trilateralei România – Ucraina – Republica Moldova la nivel de ministere de Externe, care va fi axată pe teme de securitate şi va beneficia de participarea miniştrilor Apărării din cele trei state.



La reuniune vor mai lua parte ministrul român al Apărării, Angel Tîlvăr, ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, şi primul adjunct al ministrului de Externe al Ucrainei, Emine Dzapharova.



Ministrul Dmytro Kuleba nu mai poate efectua deplasarea la Bucureşti, din cauza evoluţiilor de ultimă oră legate de cursul războiului de agresiune declanşat de Federaţia Rusă, urmând să participe la conferinţă prin VTC, a informat MAE.



Prima Conferinţă privind securitatea Mării Negre sub egida Platformei Internaţionale Crimeea reprezintă o ocazie importantă de evaluare a impactului multidimensional al războiului de agresiune al Rusiei şi îşi propune să dezbată, împreună cu statele din regiune şi partenerii internaţionali, soluţii pentru securizarea regiunii Mării Negre.



De asemenea, evenimentul urmăreşte identificarea de soluţii pentru intensificarea cooperării practice în domeniul securităţii între statele riverane Mării Negre. Aspecte legate de războiul informaţional şi atacurile cibernetice vor fi, de asemenea, abordate prioritar, arată Ministerul român de Externe.



La reuniune vor participa miniştri de Externe şi ai Apărării, şefi de instituţii internaţionale, oficiali guvernamentali şi experţi independenţi implicaţi în Platforma Internaţională Crimeea.



Vor fi prezente delegaţii străine din peste 20 de state şi organizaţii internaţionale, la nivel de ministru, secretar de stat sau alţi înalţi oficiali – Ucraina, Republica Moldova, Germania, Franţa, Lituania, Letonia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Turcia, Luxemburg, Finlanda, Olanda, Muntenegru, R. Macedonia de Nord, Georgia, NATO (secretarul general adjunct), Consiliul Europei (secretarul general), Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM (secretarul general).



De asemenea, miniştri de Externe şi reprezentanţi de înalt nivel din alte şapte ţări şi organizaţii internaţionale vor interveni online – Suedia, Grecia, Spania, Japonia, Australia, Guatemala, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa – OSCE (secretarul general). O serie de delegaţii străine vor fi reprezentate prin ambasadele lor de la Bucureşti.



În total, peste 250 de reprezentanţi din 30 de ţări vor participa la conferinţă.



