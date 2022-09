UPDATE, ora 11:35: Cel puţin 23 de persoane au fost ucise şi 28 rănite într-un atac cu rachetă comis de forţele ruse şi care a lovit un convoi de vehicule ce transportau civili ucraineni în apropierea oraşului Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anunţat guvernatorul regional Oleksandr Staruh.



”Până acum, 23 de morţi şi 28 de răniţi. Toţi civili”, a scris Staruh pe aplicaţia Telegram.



Poliţia şi serviciul de ambulanţă s-au îndreptat rapid către locul unde convoiul a fost lovit. Ferestrele vehiculelor au fost sparte de suflu, vehiculele fiind pline cu lucrurile pasagerilor.



Într-un autoturism se aflau corpurile fără viaţă ale unei femei şi unui tânăr, iar în faţa acestei maşini era un microbuz în care alte două persoane au fost ucise în atac. Părţile laterale şi geamurile microbuzului erau distruse de şrapnel.



O femeie care s-a prezentat drept Natalia a declarat că ea şi soţul său îşi vizitaseră copiii în Zaporojie. ”Ne întorceam la mama mea, care are 90 de ani. Am reuşit să scăpăm. Este un miracol”, a mărturisit ea, stând alături de soţ lângă automobilul lor.



Consiliul de Securitate al ONU va vota astăzi asupra unei rezoluţii de condamnare a „referendumurilor” de anexare din mai multe regiuni ucrainene, un text care nu are nicio şansă de a fi adoptat din cauza dreptului de veto al Rusiei, notează AFP, preluată de Agerpres.



Reuniunea va avea loc vineri, la orele 15.00 (19.00 GMT), înaintea unei alte discuţii programate privind scurgerile descoperite la gazoductele Nord Stream din Marea Baltică, a precizat preşedinţia franceză a Consiliului.



Proiectul de text, consultat de AFP „condamnă organizarea de către Federaţia Rusă a aşa-ziselor referendumuri ilegale” în regiunile Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie şi consideră că acestea nu pot avea „nicio valabilitate” şi nici „servi ca bază pentru orice modificare a statutului acestor regiuni”, „inclusiv orice pretinsă anexare” de către Rusia.



Proiectul de rezoluţie elaborat de Statele Unite şi Albania lansează un apel tuturor statelor şi altor organizaţii „să nu recunoască o presupusă anexare” a celor patru regiuni de către Rusia.



De asemenea, cere Moscovei „să înceteze imediat” invazia Ucrainei şi „să-şi retragă imediat, complet şi necondiţionat toate forţele militare” din ţară.

Citește și:

A 218-A ZI DE RĂZBOI

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!