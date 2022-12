Accident de tren în Spania: cel puțin 150 de răniți

Două trenuri s-au ciocnit în Spania, iar cel puțin 150 de persoane au fost rănite.

Ciocnirea a două trenuri a avut loc în stația Montcada i Reixac-Manresa (Barcelona). Cel puțin 150 de pasageri au fost răniți ușor, iar alți 5 au fost transportați la spital în stare gravă.

BREAKING: Two trains have collided in the northeast of Spain, leaving 155 people with minor injuries, according to Catalan authorities.https://t.co/pMwcBHNqdW



