Servicii complete de mobilitate în Europa

Companiile de transport din România au la dispoziție în 2022 servicii complete de mobilitate pentru transportul de marfă, digitalizare și accesul la o rețea internațională disponibilă în peste 45 de țări, prin intermediul Smart Diesel part of DKV Mobility.

La un an de la semnarea tranzacției prin care DKV Mobility a achiziționat activitatea de carduri a Smart Diesel, compania își continuă creșterea devenind liderul de piață al industriei de mobilitate din România.

Achiziționarea Smart Diesel de către DKV Mobility a permis adăugarea în portofoliul propriu al Smart Diesel a produselor și serviciilor DKV Mobility. Acum, companiile au acces direct la serviciile de plată a taxelor de drum din România și din întreaga Europă prin intermediul aparatelor DKV Box. Recuperarea TVA-ului extern poate fi oferită acum atât prin Tax Refund SRL, companie achiziționată în același timp cu Smart Diesel de către DKV, cât și prin compania olandeză Remobis, de asemenea, parte a DKV Mobility.

„Mobilitatea înseamnă schimbare și adaptare continuă, iar soluțiile DKV oferite acum prin Smart Diesel exploatează toate avantajele unei oferte scalabile, centrate pe consumator. Anul 2022 va fi anul în care clienții Smart Diesel vor putea să beneficieze prin intermediul cardului DKV de integrarea serviciilor de Telematica oferite prin DKV Live cu burse de transport de mărfuri. Vor avea posibilitatea de a vedea mărfurile disponibile în zona în care se află camioanele. De asemenea vor putea autoriza tranzacțiile de combustibil cu aparatele DKV Live și chiar să plătească cu un card virtual, aflat în aplicația DKV de pe telefonul șoferului,” se spune într-un comunicat al companiei.

Sinergia dintre o companie cu un puternic background antreprenorial, oferită de Smart Diesel și forța financiară, logistică și tehnologică a liderului european absolut în servicii de mobilitate, DKV Mobility, permite dezvoltarea comună de noi oportunități de afaceri, care să reflecte nevoile clienților și să creeze valoare prin calitate și accesibilitate.

Creșterea cu 45 % a cifrei de afaceri, în urma preluării firmei Smart Diesel de către DKV Mobility

Ultimul trimestru al anului 2021 a adus companiei, pe piața din România, o creștere a cifrei de afaceri cu 45%, raportată la ultimul trimestru al anului trecut. Creșterea vine în primul rând din serviciile tradiționale pe care le oferă clienților prin rețeaua extinsă de parteneri pentru combustibilii tradiționali.

De asemenea, alți factori pentru alegerea serviciilor Smart Diesel part of DKV Mobility și care au contribuit la creșterea cifrei de afaceri în România, în 2021, au fost facilitățile oferite pentru plata taxelor de drum și a serviciilor esențiale de care transportatorii rutieri au nevoie. Cum ar fi serviciile de asistență rutieră, parcări securizate, feribot, servicii de curățare cisterne.

Investiții în extinderea echipei. La dispoziție non-stop

”Ne concentrăm permanent pe inovație și pe succesul clienților, pe abilitatea de a gestiona personalizat fiecare companie, fiecare provocare a unui antreprenor. Odată cu creșterea companiei dorim să menținem avantajul de a oferi o disponibilitate 24 de ore din șapte zile clienților noștri. În 2021 am investit în extinderea echipei la 120 de angajați, profesioniști cu vastă experiență în domeniu. Punând clienții noștri în centrul a tot ceea ce facem, ne-am extins organic și am devenit lider pe piața soluțiilor de mobilitate pentru industria de transport din România”, afirmă Ovidiu Andrieș, CEO Smart Diesel part of DKV Mobility.

Cardurile de combustibil și dispozitivele de decontare a taxelor contactless au devenit instrumente operaționale esențiale pentru operatorii de transport rutier comercial din întreaga Europă. Având în vedere numărul de autostrăzi, poduri și tuneluri cu taxă din regiune și dependența șoferilor de stațiile de realimentare pentru a-i ajuta să ajungă la destinații din întreaga Europă într-un mod sigur și în timp util. Tehnologia este acum utilizată pentru a se asigura că lanțurile de aprovizionare rămân deschise și eficiente.

Furnizarea de informații relevante și bine sumarizate pentru industria de transport a fost o altă preocupare constantă a echipei Smart Diesel. Astfel a fost lansat la finalul anului și blogul www.smartinfo.ro, un loc unde toate companiile de transport din Romania pot afla informații importante ce le pot influența costurilor dar și recomandări ce le pot ușura activitatea de zi cu zi.

Cum se folosesc cardurile DKV Mobility ale Smart Diesel part of DKV Mobility?

Smart Diesel, cea mai mare companie independentă de combustibil din România, a fost achiziționată în anul 2020 de către DKV Mobility, unul dintre furnizorii de servicii de mobilitate de top pentru industria logisticii și a transporturilor. Produsele și serviciile Smart Diesel part of DKV Mobility conectează afacerile din industria de transport în toată Europa. Oferă soluții personalizate printr-o vânzare consultativă dedicată optimizării afacerii. Astfel, cei 12,000 de clienți actuali pot folosi cardul Smart Diesel pentru a beneficia de prețuri competitive la combustibil, în România, dar și în cele 2000 de stații în Europa.

Companiile ce au nevoie de o retea extinsa de alimentare la preturi competitive in Europa pot folosi cardul DKV avand astfel acces la 67,000 statii, iar firmele cu activitate locală pot să alimenteze în cele 800 stații OMV Petrom prin intermediul cardului OMV, oferit de către Smart Diesel in calitate de brand partner OMV.