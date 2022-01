Românii din Diaspora, sume trimise acasă mai mari decât toate investițiile străine

Românii din Diaspora au trimis în țară 3,4 miliarde de euro în 2020, mai mult decât toate investițiile străine directe – 3 miliarde de euro, afirmă deputatul PNL Sebastian Burduja, care citează un studiu Eurostat. El propune un grup informal de lucru pe tema încurajării investițiilor în România.

„Vă mulțumim, dragi români din diaspora. Pentru că munca voastră susține și dezvoltarea României. Poate nu știati, dar împreună ați trimis acasă 3,4 miliarde de euro în 2020. Cea mai mare sumă dintre cele 27 de state membre și, pentru prima dată în ultimul deceniu, mai mult decât toate investițiile străine directe – 3 miliarde de euro. Sunt cele mai recente date Eurostat, publicate la finalul anului trecut. Ca om politic și mai ales ca cetățean al acestei țări, mă înclin în fața dumneavoastră”, scrie pe Facebook Sebastian Burduja, conform stiridiaspora.ro.

El pledează pentru atragerea investițiilor străine directe în România.

„Ca economist, îmi mențin părerea că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții străine directe în România. Acestea înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, un trai mai bun pentru toți românii. Și șanse mai mari să îi atragem pe românii din diaspora înapoi acasă. Pentru asta, avem nevoie de o agenție pe bune de promovare a investițiilor străine și a comerțului internațional. Un instrument formalizat prin lege, care sa construiască o imagine atractivă României, în întreaga lume. Cu o atitudine proactivă, care să împrumute și să adapteze modelele care funcționează în alte state. Lucrez la o propunere legislativă pe acest subiect (despre care am scris pe larg pentru Agora Digi – link în comentarii). Lansez astfel o invitație pentru reunirea unui grup informal de lucru pe tema încurajării investițiilor în România. Am început deja o serie de consultări cu actori importanți, însă oricine are pregătirea și experiența să contribuie este binevenit”, conchide deputatul PNL.