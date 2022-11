One United Properties își dublează profitul brut. A ajuns la aproximativ 500 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2022

One United Properties, principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, raportează o cifră de afaceri consolidată de 908,8 milioane de lei în primele nouă luni ale anului 2022, în creștere cu 45% față de aceeași perioadă a anului 2021.

Profitul brut s-a dublat față de anul trecut, ajungând la 479,5 milioane de lei, în timp ce profitul net a crescut cu 120%, la 421,1 milioane de lei. Grupul a investit continuu în anul 2022 în piața imobiliară românească, menținând în același timp o poziție de numerar solidă de 694,7 milioane de lei, in creștere cu 37% față de începutul anului. La 30 septembrie 2022, indicatorul de îndatorarebrut (loan-to-value) era de 31%.

„Cel de-al treilea trimestru al anului a adus o nouă serie de creșteri semnificative la nivel de venituri pentru One United Properties, pe fondul demarării vânzărilor la noile dezvoltări autorizate, One Herăstrău Vista și One Lake Club, precum și datorită vânzărilor continue pentru dezvoltările care vor fi livrate în anul 2023. Accesarea împrumutului pentru achiziția clădirii de birouri One Victoriei Plaza și a altor finanțări pentru diverse dezvoltări au condus la o ușoară creștere a indicatorului loan-to-value brut, la 31% în T3 2022. Cu toate acestea, menținem efectul de levier scăzut al Grupului în comparație cu alte companii similare din Europa. Cel mai important, datoria netă la T3 2022 este de 100 de milioane de lei, reprezentând doar 2,4% din activele contabile totale ale One United Properties, care se ridică la 4,1 miliarde de lei. Suntem încrezători că acești indicatori, care confirmă poziția solidă a afacerii noastre, sunt recunoscuți și de acționarii noștri, mai ales dacă analizăm din perspectiva evoluției prețului acțiunii ONE de la începutul anului și până în prezent, net superioara față de celelalte companii europene publice imobiliare. De asemenea, volatilitatea prețului unei acțiuni ONE este la un nivel mult mai redus comparativ cu acestea”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Creșterea cifrei de afaceri a fost susținută de o majorare cu 15% a veniturilor din vânzarea proprietăților rezidențiale, care au ajuns la 597,7 milioane de lei în primele nouă luni 2022. Venitul net din proprietăți rezidențiale a crescut cu 56% față de anul trecut, ajungând la 278,3 milioane de lei, datorită faptului că dezvoltările majore se apropie de finalizare. Acest lucru a generat o marjă netă de 47%, o apreciere de 12pp comparativ cu primele nouă luni din 2021.

În primele nouă luni din 2022, One United Properties a vândut 260 de apartamente cu o suprafață totală de 24.505 mp, 544 de locuri de parcare și alte tipuri de unități pentru o sumă totală de 103,8 milioane de euro. La 30 septembrie 2022, 83% din apartamentele în curs de dezvoltare erau vândute, incluzând One Lake Club Faza 2 și One Herăstrău Vista, cele mai noi dezvoltări disponibile pentru vânzare. Excluzând cele 258 de unități rezidențiale nou adăugate la vânzare în T3 2022, ponderea apartamentele pre-contractate se ridica la 89%. Sumele de încasat în baza contractelor încheiate cu clienții la 30 septembrie 2022 reprezintă 189 de milioane de euro până în 2024, dintre care 44 de milioane de euro în T4 2022, 135 de milioane de euro în 2023 și 10 milioane de euro în 2024.

„În T4 2022, au fost adăugate 1.759 de noi apartamente în portofoliul echipei de vânzări, ca urmare a primirii autorizațiilor pentru One Mamaia Nord 2, One High District, One Floreasca Towers, One Lake Club Faza 1 și a deciziei de a transforma una din cele două clădiri de birouri One North Gate în dezvoltarea rezidențiala One North Lofts, pentru care suntem în curs de obținere a autorizației de construire. Înainte de sfârșitul anului, estimăm că vom primi autorizația de construcție si pentru One Lake District, o noua comunitate One care va găzdui încă 2.000 de familii. Dosarul pentru obținerea autorizației pentru One Lake District a fost deja depus la autoritățile relevante și avem confirmarea că este 100% complet. Prin urmare, considerăm că problema temporară cu privire la stocul disponibil a fost rezolvată, iar în prezent ne axăm pe livrarea dezvoltărilor aproape finalizate, precum One Verdi Park și One Floreasca Vista, dar și pe accelerarea lucrărilor la noile dezvoltări autorizate, pentru care observăm o cerere tot mai ridicată”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

Veniturile din chirii, care includ veniturile generate de segmentul de birouri și diviziile de retail, au înregistrat o creștere semnificativă, de 30 de ori, ajungând la 41,7 milioane de lei. Această creștere a fost determinată de veniturile provenite de la chiriașii de la One Tower, clădire închiriată 100% la 30 septembrie 2022, One Cotroceni Park Faza 1, grad de închiriere de 83% la 30 septembrie 2022, dar care nu generează încă venituri integral, deoarece o mare parte a chiriașilor se află încă în faza de amenajare. Veniturile din chirii includ și veniturile generate de One Victoriei Plaza, clădire de birouri achiziționată în T3 2022 și închiriată 100%, precum și impactul rezultatelor generate de chiriile de la Bucur Obor, care sunt consolidate în cadrul diviziei de proprietăți comerciale. Conducerea estimează că veniturile din chirii vor continua să crească la nivel de trimestru, aducând o pondere și mai semnificativă în T4 2022, datorită clădirilor One Victoriei Plaza și Eliade Tower, iar începând cu 2023 și datorită One Cotroceni Park Faza 1, care va începe să genereze chiria integrală, precum și odată cu începerea mutării chiriașilor în One Cotroceni Park Faza 2 (grad de pre-închiriere de 52%, dezvoltare încă nefinalizată).

În primele nouă luni din 2022, ONE a fost a 9-a cea mai tranzacționată acțiune din punct de vedere al lichidității absolute, înregistrând tranzacții de 175,4 milioane de lei și a 13-a după lichiditatea raportată la free-float. Capitalizarea bursieră la 30 septembrie 2022 a fost de 3,2 miliarde de lei, ceea ce face din One United Properties cea mai valoroasa companie antreprenorială listată la Bursa de Valori București. În primele nouă luni din 2022, o perioadă volatilă pentru piața de capital, acțiunile ONE au înregistrat o performanță mai bună decât indicele de referință BET, oferind un randament total de -8,7%, o performanță mai bună în comparație cu BET-TR (-10,5%), precum și cu principalii indici imobiliari (indicele EPRA -39,5%, indicele ELUK -37,8%, indicele SX86P -41,6%).

Începând cu data de 19 septembrie 2022, acțiunile One United Properties au fost avansate în cadrul FTSE Global Equity Index Series for Emerging Europe, trecând de la categoria small cap la cea mid-cap, reflectând creșterea capitalizării bursiere, precum și lichiditatea solidă a acțiunilor ONE.

