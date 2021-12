“Condiția fizică a minții se obține în timp” – susține elevul Vlad-Ștefan Oros, deținător a două medalii de aur la olimpiade

Interviu cu Vlad-Ștefan Oros, elevul din clasa a XI-a a Liceului Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara, care a câștigat doar în 2021 medalia de Aur la două Olimpiade Internaționale – Fizică și Astrofizică – și ar fi avut șansa și la a treia, dacă olimpiada internațională de Lingvistică s-ar fi ținut.

România liberă: E grea “meseria” de campion?

Vlad-Ștefan Oros: Îmi plac olimpiadele de orice fel. Mă refer la cele de știință.

Rl: Practicați antrenamentul de mic pentru marea performanță academică?

V-S.O: Sunt un obișnuit al competițiilor științifice încă din gimnaziu. Am participat la Olimpiadele de juniori, la mai multe discipline: chimie, fizică, lingvistică, biologie.

Rl: Care e secretul “muncii”?

V-S.O:Logica, domnule!

Rl: Există o logică a limbilor? Mulți tineri nu-l cunosc pe Platon.

V-S.O:Pe principiile logice am aplicat și la olimpiadele de lingvistică. Fiecare limbă are matematica sa, dacă-mi îngăduiți să spun așa.

Rl: Pe unde ați concurat?

V-S.O: Cu echipa națională a olimpicilor români am fost în în 2018 în Botswana, la Olimpiada de științe pentru juniori, în 2019, în Qatar. La cea de astronomie, a fost ceva mai special. Din cauza pandemiei, am ratat-o pe cea de lingvistică. Anul acesta, competițiile s-au desfășurat doar online.

„Sunt un om norocos. Am doi părinți medici, care m-au susținut”

Rl: Ce abilități trebuie să aibă un campion al științelor?

V-S.O: Dacă mă întrebați cum am reușit, pot să vă spun încă de la început că sunt un om norocos. Am doi părinți, medici, care m-au susținut. Posed un nivel de inteligență ridicat. Și – nu în ultimul rând – sunt pasionat de astronomie.

Rl: De unde pasiunea pentru “cititul stelelor?”

V-S.O: De mic am încercat să înțeleg compoziția universului.

Rl: Ce este universul?

V-S.O: La început nu înțelegeam dinamica stelelor. Într-un final am priceput cât de mici suntem noi.

Rl: Vă mai chinuiți cu seria culegerilor gen Gheba?

V-S.O: Sunt singurul olimpic din clasă. Studiez manuale doar în limba engleză. Sunt la nivelul de anul I de facultate.

Rl: Cum vă simțiți ca proaspăt campion al lumii?

V-S.O: Trebuie să vă corectez. Sunt printre primii 33 din lume. Am luat “aurul” împreună cu alții.

Rl: De ce astrofizică?

V-S.O: Dacă astronomia vine de la “astro” (referitori la aștri, din limba greacă), “nom” de la nume, deci știința care se ocupă cu identificarea și nominalizarea componentelor universului, astrofizica se ocupă cu fizica universului, în special cu natura corpurilor cerești.

Rl: La ce vârstă v-a “căzut” mărul lui Newton în cap?

V-S.O: Doar în clasa a Vl-a am înțeles ce înseamnă gravitația.

Rl: Ați descoperit Particula lui Dumnezeu?

V-S.O: Probabil că vă referiți la Bosonul Higgs, particula elementară, pe care o studiem noi.

„Sunt neîndemânatic”

Rl: Ce a fost înainte de Big Bang?

V-S.O: Pentru a aprofunda studiul, trebuie să corelăm Teoria Relativității a lui Einstein cu Teoria cuantică. Momentan nu putem spune nimic nou.

Rl: În ce domeniu veți aprofunda studiile?

V-S.O: E prea devreme să spun acum pe ce domeniu aș merge mai departe. Fizica teoretică mă atrage.

Rl: Experimentați? Reconstruiți catapulta lui Arhimede?

V-S.O: Sunt prea neîndemânatic. Aprofundez teoria și vorbim mai apoi…

Rl: Ce inginerie au folosit vechii egipteni la construcția piramidelor?

V-S.O: Cred că au folosit cea mai simplă metodă: rostogolirea bolovanilor prin rotirea buștenilor. Oamenii caută lucruri complicate în chestiuni simple.

Rl: Cui datorați pasiunea pentru știință?

V-S.O: Doamnei profesoare de fizică Ioana Jeflea de la Școala Generală nr. 24 din Timișoara. Dânsa mi-a injectat, ca să spunem așa, pofta pentru cunoaștere. Explica foarte bine. Înțelegeam ușor principiile fizicii. Și de aici a pornit totul.

Rl: Apoi?

V-S.O: De când am intrat în liceu, studiez singur. Mă antrenez cu probleme de fizică, încerc să rezolv diferite concepte. Nivelul meu e mai ridicat.

Rl: În cât timp găsiți soluția?

V-S.O: În 20-30 de minute. Mă uit la primele soluții din cărți. Găsesc o țintă. Merg pe ea, până la capăt. Apoi mă verific.

Citește și: Poporul român naște miracole: de la Lucia Hossu Longin, la Vlad-Ștefan Oros

Rl: Cum relaționați cu olimpicii lumii?

V-S.O: Avem un club de comunicare. Consult pe cei mai experimentați. Schimbăm mesaje. Cei mari îmi recomandă surse pentru învățarea continuă.

Rl: Dar cu românii, participanți la Olimpiade?

V-S.O: Foștii olimpici mă susțin mult.

Rl: Cum ați ajuns la Olimpiadele din anul 2021?

V-S.O: Există un Hub la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, condus de profesorii Petrică Crăciun, Cristian Pîrghie.

Rl: Livrați-ne cheia succesului?

V-S.O: Din noroc nu poți câștiga aurul olimpic. Nu particip la o competiție de tenis, în care ești în formă sau nu. Important este să găsești soluția problemei. Ca antrenament, înainte de competiții, trebuie să fii rezolvat probleme mult mai grele.

Rl: Ce abilități trebuie să dețină un aspirant la gloria dumneavoastră?

V-S.O: Să aibă raționament, gândire logică, cunoștințe matematice de fizică. Fără matematică, știința nu există.

Rl: Și ce ar mai fi necesar?

V-S.O: Controlul emoțiilor, managmentul timpului. Nu poți să te prezinți la olimpiadă fără ani de lucru înainte. Condiția fizică a minții se obține în timp.

Rl: Nu vreți să ne dezvăluiți micul marele secret?

V-S.O: Sunt practicant al serviciului înțelegerii științelor de la vârsta de patru ani. Indiferent de coeficientul tău de inteligență, trebuie să înțelegi logica subiectului. Eu nu învăț pe de rost soluțiile.

Rl: Ce vă recomandă?

V-S.O: Un test bun de IQ, talent la matematică, multe ore de muncă.

Rl: Cât timp dedicați studiului pe zi?

V-S.O: 6-7 ore în fiecare zi.

Rl: Aveți și necunoscute?

V-S.O: Exercițiile de analiză matematică îmi mai dau încă bătăi de cap.

Rl: Nu vă las. Care e secretul?

V-S.O: Acumularea nu e suficientă. Trebuie să înțelegi ceea ce citești. Chestiunea e simplă. Studiul legilor fundamentale. Fără gândire logică, nu poți avea rezultate.

Rl: Ai nevoie de talent în meseria asta de olimpic?

V-S.O: Unii se nasc talentați. Eu dacă nu mă pregăteam, antrenam, cum se spune, ore, zile și nopți, nu ajungeam nici la faza județeană.

„Nu mă duc la competiții dacă nu știu că voi câștiga”

Rl: Deci, secretul este munca? Dar motivația?

V-S.O: Sunt prieten cu știința de la vârsta de patru ani. Dacă nu o aveam pe doamna profesoară Ioana Jelea nu eram aici. Și-a dat seama rapid că am un spirit competitiv accentuat. M-a învățat cât de frumoasă este fizica.

Rl: Participant sau învingător prestabilit?

V-S.O: Nu mă duc la competiții dacă nu știu că voi câștiga.

Rl: Pandemia v-a blocat la mantinelă?

V-S.O: A fost un moment greu pentru mine. Olimpiadele s-au tot amânat. Concursurile internaționale sunt doar un mijloc pentru deplina cunoaștere, nu un scop.

Rl: Sunteți un Goliat al fizicii, precum David Popovici al natației, tânăr de vârsta domniei voastre, campion mondial la înot?

V-S.O: Am spirit de echipă. Singur nu reușești. La noi, concursurile sunt precum olimpiadele sportive. Rezultatele pe echipe se cumulează. Și apoi se face o medie.

Rl: Cum simțiți viața de liceu?

V-S.O: Lipsesc mult de la clasă. Lumea mea e diferită decât a lor.

Rl: Cum relaționați cu ceilalți olimpici români?

V-S.O: Am venit acum de la Câmpulung Moldovenesc (de aia am accent, râde). Am schimbat idei. A fost tare fain. Le-am împărtășit cunoștiințele mele. Îmi place să explic celorlalți perspectiva mea. Sunt o fire altruistă.

Credeți în Dumnezeu? „Nu. Știința oferă suficiente soluții la problemele lumii”

Rl: De ce nu aveți figură de tocilar? Ochelari cu lentile groase?

V-S.O: Nu trăiesc doar pentru știință. Compun muzică și o pun pe SoundCloud.

Rl: Ce fel de muzică?

V-S.O: Electronică, rock alternativ, din ăstea.

Rl: Unde e intersecția notelor de pe portativ cu matematica?

V-S.O: Nu sunt un Johann Sebastian Bach. Joc squash. Mă distrez cu paleta. Ador drumețiile. Îmi iubesc țara.

Rl: Credeți în Dumnezeu?

V-S.O: Nu. Știința oferă suficiente soluții la problemele lumii.