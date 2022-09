eToro: Costul de producție al berii crește cu 62% în doi ani, ceea ce înseamnă că va urma o „inflație a băuturilor”￼

Costul materiilor prime necesare pentru producția, ambalarea și transportul berii a crescut cu 62% în ultimii doi ani, potrivit primului Indice al berii realizat de platforma socială de investiții eToro.

Rata de creștere a prețurilor depășește dramatic creșterea de 17.3% a inflației din România în aceeași perioadă, ceea ce indică faptul că este posibil să mai apară unele probleme de preț pentru consumatorii de bere, deoarece producătorii caută modalități de compensare a costurilor.

„Indicele berii” (indice ponderat simplu) de la eToro se bazează pe prețurile curente la vedere ale unui coș de șase mărfuri necesare pentru producerea și vânzarea berii – grâu, orz, orez, malț, aluminiu (pentru cutii) și combustibil (pentru transport și agricultură). Începând cu 20 august 2020, indicele berii a crescut cu 62%, războiul din Ucraina jucând un rol semnificativ în ce privește costurile cu care se confruntă în prezent producătorii de bere.

Bogdan Maioreanu, analist de piață la eToro, a declarat: ” În România, creșterea prețului berii a fost mai mică decât creșterea generală a inflației. Dar indicele nostru pentru bere ne spune că se prefigurează presiuni și mai puternice asupra costurilor și implicit asupra prețurilor. O sincronizare nefericită, având în vedere că a început campionatul intern de fotbal și că în noiembrie începe și Cupa Mondială 2022.”

În România, potrivit INS, creșterea prețurilor la bere a fost mai moderată decât inflația. În iulie 2021, prețul berii a crescut cu 2,54% față de iulie 2020 și cu încă 8,02% în iulie 2022 față de aceeași lună din 2021.



Combustibilul – necesar atât pentru cultivarea ingredientelor din bere, cât și pentru transportul produsului – a înregistrat cea mai mare creștere de preț dintre toate articolele luate în calcul pentru Indicele berii, costul său sărind cu 138%, în mare parte datorită războiului din Ucraina și aprovizionării restrânse cu țiței provenit din Rusia.

Costurile orzului și ale malțului au crescut, de asemenea, vertiginos, cu 104% și, respectiv, 87% în aceeași perioadă, tot în mare parte datorită perturbărilor cauzate de război, Rusia și Ucraina furnizând în jur de 30% din exporturile mondiale de orz.

Orezul este singurul produs de bază din Indicele berii al cărui preț a scăzut în ultimii doi ani, scăzând cu 1% de la jumătatea lunii august 2020. Prețul stabil al culturii – care este folosită ca adjuvant în combinație cu malțul de orz pentru a deschide culoarea berii – este considerat a se datora faptului că oferta a depășit cererea în fiecare an începând cu 2007, ceea ce a dus la stocuri mari.

Mărfuri Baza = 100 (20 August 2020) Preț indexat( 19 August 2021) Preț indexat ( 18 August 2022) Orz 100 157 204 Aluminiu 100 146 137 Combustibil 100 179 238 Orez 100 97 99 Grâu 100 128 139 Malț 100 128 187 Indicele eToro al berii 100 134 162

Prețuri spot obținute în în a treia zi de joi a lunii august a fiecărui an. Pondere egală între cele șase mărfuri.

Despre date

Datele provin din Refinitiv. Aluminiu (99,7% LME Cash, US$/MT), Orz (prețuri MPLS Terminal, US$/Bushel), Combustibil (Regular Unleaded, FOB NYH, US$/Galon), Malț (2RS Average EU FOB Antwerp Crop, EUR/MT), Orez (prelucrat, US$/50KG), Grâu (No.2 Soft Red, US$/Bushel).

Datele complete sunt disponibile la cerere.

Pentru referință – iată prețul fiecărui produs de bază în a treia săptămână din august pentru ultimii cinci ani:

An Orz Aluminiu Combustibil Orez Grâu Malț 2018 2.8 2022.25 201.23 11.3 5.39 440 2019 3 1750.75 164.49 10.91 4.67 358.5 2020 2.94 1752.5 128.92 14.81 5.42 367 2021 4.62 2562.26 207.94 14.32 6.93 468 2022 6 2404 306.2 14.68 7.52 686



Toate sunt măsurate în dolari pe unitatea de măsură standard pentru marfa respectivă.

