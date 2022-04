Elon Musk a economisit 143 de milioane de dolari, raportând cu întârziere miza Twitter, susțin acționarii rețelei sociale

Un acționar al Twitter a intentat marți un proces pentru fraudă a valorilor mobiliare împotriva lui Elon Musk, susținând că dezvăluirea cu întârziere de către CEO-ul Tesla a participației sale în Twitter a costat investitori bani și l-a economisit pe Musk în jur de 143 de milioane de dolari, scrie daysall.com.

Marc Bain Rasella a intentat acțiunea în instanța federală din New York și încearcă să reprezinte toți investitorii care au vândut acțiuni Twitter între 24 martie și 1 aprilie. El susține că, deoarece Musk a așteptat zile pentru a-și declara achiziționarea acțiunilor Twitter, el a scăzut prețul acțiunilor și i-au furat pe alții care au vândut acțiuni Twitter.

Conform legilor privind valorile mobiliare, Musk trebuia să alerteze Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse în termen de 10 zile după achiziționarea a 5% sau mai mult din acțiunile Twitter.

Dar Musk nu și-a depus documentele la SEC până pe 4 aprilie sau la 11 zile după ce ar fi trebuit să o facă și, până în acel moment, Musk a adunat un pachet de peste 9% din acțiunile companiei de social media, devenind cel mai mare acționar al acesteia la prețul de aproximativ. 2,6 miliarde de dolari.

Musk nu a returnat o cerere de comentariu.

În procesul său, Rasella a spus că, neanunțând autorităților federale de reglementare că înghite acțiunile Twitter, Musk a putut, în esență, să cumpere acțiuni Twitter cu reducere.

Musk, potrivit procesului, „a făcut declarații și omisiuni false și înșelătoare, nereușind să dezvăluie investitorilor că a dobândit o participare de 5% în Twitter, așa cum era necesar”.Musk „knew or recklessly disregarded” that he had an obligation to file. documentele cu SEC, potrivit procesului, care estimează că depunerea întârziată l-a economisit pe Musk aproximativ 143 de milioane de dolari, sau o mică parte din averea sa. Musk este cea mai bogată persoană din lume.

Dar, în timp ce mișcările ar fi putut genera bani pentru Musk pe hârtie, acționarii Twitter care au vândut acțiuni în perioada de timp în cauză au făcut acest lucru la un preț artificial scăzut, se spune în proces.

„Reclamantul și Grupul nu ar fi vândut valorile mobiliare ale Twitter la prețul vândut, sau deloc, dacă ar fi fost conștienți că prețurile pieței au fost dezumflate în mod artificial și fals de declarațiile înșelătoare ale pârâtului”, a scris avocatul Jeffrey Block din Manhattan, care o reprezintă pe Rasella.

Procesul lui Rasella solicită despăgubiri nespecificate.

Procesul este cea mai recentă dramă în care sunt implicați Twitter și Musk, care, într-o inversare amețitoare, au spus că nu se va alătura consiliului de administrație al Twitter la mai puțin de o săptămână după ce a spus public că i s-a oferit un loc.

CEO-ul Twitter, Parag Agrawal, nu a explicat schimbarea dincolo de a spune într-un tweet că a fost „în bine” și că „vor fi distrageri în viitor”.

Musk, care este cunoscut pentru conținutul frivol și uneori trolling pe Twitter, a tachinat ideea de a adăuga un buton de editare pe Twitter și a prezentat propuneri mai ciudate, cum ar fi transformarea sediului companiei din San Francisco într-un adăpost pentru persoane fără adăpost.

Citește și:

Schimbări majore anunțate pentru WhatsApp

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!