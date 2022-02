Ziua cadourilor de la Guvern în plină criză energetică

Deși firmele cad una câte una ca împușcate, Guvernul ne anunță că există protecție și noi măsuri de sprijin peste cele existente. Vor fi dați bani companiilor afectate de criza energetică, populația primește sprijin în continuare în criza facturilor, iar profesorii vor mai primi ceva în plus la salariu.

Deși BNR ne ține încordați cu creșterea ROBOR care a ajuns la 3,53%, de la 3,29% în ziua anterioară și analiștii ne avertizează că vin scumpirile, de la Guvern suntem anunțați că vin zile bune, datorită măsurilor luate. De câștigat va avea toată lumea!

Firmele afectate de pandemie și de facturile la gaze și energie vor putea beneficia de sprijin din partea UE, ne anunță oficialii de la București, care spun au luat măsuri și în privința prevenirii insolvenței și a insolvenței.

,,Proceduri mai clare, mai flexibile, cu o mai largă marjă de negociere a debitorului cu creditorii săi, sub umbrela unei suspendări de maximum 4 luni a executărilor silite, instrumente procedurale adaptate unei stări de dificultate incipientă vor veni în sprijinul antreprenorilor afectaţi de pandemie. În acelaşi timp, creditorii companiilor vor beneficia de un grad mai mare de recuperare a creanţelor prin apelarea la mecanisme de restructurare încă de la primele semne de dificultate”, spune Guvernul.

Tot vești bune despre mediul de afaceri ne-a adus și ministrul de finanțe Adrian Câciu, care spune că au fost alocat 17 miliarde de lei pentru patru programe. ,,Am semnat proiectul Ordonanţei de Urgenţă care alocă cel mai important sprijin pentru mediul de afaceri în vremuri de criză. Alocăm în total peste 17 miliarde de lei pentru antreprenorii şi companiile româneşti! Am proiectat scheme majore pentru un ajutor de stat sub formă de garanţii care acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente”, spune ministrul pe Facebook.

Adrian Câciu anunţă că ministerul vine şi cu o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea creditelor, care este finanţată integral din bugetul de stat, iar antreprenorii au la dispoziție patru programe.

”Prin programul IMM Prod susţinem industrializarea economiei, prin Rural Invest finanţăm afacerile din mediul rural, Garant Construct este destinat sectorului construcţiilor iar Innovation este conceput pentru a încuraja proiectele inovative bazate pe noile tehnologii.”, precizează Adrian Câciu.

Totodată, firmele vor beneficia de schema de ajutor de stat, proaspăt semnată la Guvern.

„Prin schema pentru energointensivi vrem să asigurăm condiţiile necesare pentru păstrarea competitivităţii întreprinderilor din România în raport cu ceilalţi competitori din spaţiul european şi din afara acestuia, suportabilitatea la nivelul consumatorului industrial final a creşterilor de preţ a energiei electrice, prevenirea efectului social negativ provocat de restrângerea activităţii industriale. De asemenea, ne dorim să contribuim la păstrarea celor aproximativ 200.000 de locuri de muncă directe şi indirecte, limitarea şomajului şi păstrarea forţei de muncă cu grad înalt de calificare în sectoarele industriale respective”, a declarat Virgil Popescu, ministrul Energiei.

Și tot la capitolul promisiuni și profesorii ar urma să mai primească ceva în plus la salariu, însă banii vor fi împărțiți de la autoritățile locale.

Aceste măsuri terapeutice anunțate de Guvern vin în contextul în care facturile la gaze și energie vor continua să fie în continuare mari, pentru că mulți acuză că liberalizarea și scumpirea certificatelor verzi sunt factorii implicați.

Scumpirile apărute din toate părțile s-au strâns ca un bulgăre uriaș de zăpadă care se va prăbuși asupra populației. În timp ce furnizorii tarifează facturi uriașe, mulți au ajuns la bănci să se împrumute pentru a rezista schemei de plafonare și compensare la gaze și electricitate. Desigur, consumatorii care au primit facturi mari nu au plătit nimic pentru că sunt protejați de lege, iar de cealaltă parte, furnizorii nu încasează. Cu alte cuvinte, dacă de la Guvern vin lapte și miere aparent, în realitatea populația se confruntă cu suferințe financiare.

