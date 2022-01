Strategii financiare dubioase la compania care asigură locuințele românilor

Cel mai mare cumpărător de publicitate, advertoriale și proiecte speciale de presă din piața locală a asigurărilor este, în ultimii ani, nu una dintre multinaționalele care fac parte din grupuri financiare puternice, ci societatea la care toți românii sunt obligați prin lege să se asigure împotriva cutremurelor și inundațiilor, PAID S.A..

Potrivit economica.net, invocând acționariatul privat (deși funcționează în baza unei legi care nu doar că prevede amenzi pentru cei care nu au asigurare PAD, dar condiționează chiar și autoritățile locale și pe toți românii care vor o asigurare facultativă), firma refuză să facă publice sumele pe care le cheltuiește și, cu atât mai puțin, să explice care a fost impactul campaniilor plătite asupra numărului de polițe vândute.

Între timp, pe pagina PAID apar texte cu ode pentru directorul general Nicoleta Radu, mai scrie.

Economica a aflat ce sume are la dispoziție pentru campanii de promovare conducerea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), singura entitate îndreptățită prin lege să vândă românilor asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor și societatea la care sunt obligați să se asigure chiar și românii care vor să își facă o poliță facultativă mai acoperitoare decât cea emisă de Pool.

Sume impresionante

Potrivit datelor furnizate pentru Economica de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), care a interogat recent PAID în legătură cu cheltuielile sale de publicitate și impactul campaniilor asupra cifrelor de vânzare și a cuprinderii în asigurare a locuințelor din România (adică scopul pentru care a fost creată PAID prin lege), bugetul de promovare pus la dispoziție de AGA PAID se ridică la maximum 2% din cifra de afaceri a companiei. Aceasta înseamnă, conform calculelor noastre bazate pe datele oficiale, în jur de 640.000 de euro la nivelul anului 2020 și probabil spre 700.000 de euro la nivelul anului 2021.

Suma, mai ales din perspectiva procentului pe care îl ocupă în cifra de afaceri, este uriașă, raportat la cheltuielile cu publicitatea a oricărei alte firme de asigurare din România, inclusiv ale celor care sunt acționari ai PAID, conform informațiilor furnizate Economica de mai mulți specialiști în PR din lumea asigurărilor. Practic, ca procent din vânzări, PAID dispune de un buget la nivelul celor utilizate de marile companii din Statele Unite ale Americii sau țările dezvoltate ale Europei, cu piețe de zeci sau chiar sute de ori mai mari decât cea din România.

Cu atât mai impresionant este bugetul pus la dispoziția conducerii PAID, cu cât rezultatele campaniilor (pe care Pool-ul refuză să le explice în corelație) sunt cel mult mediocre.

În cifre absolute, raportat la situația actuală din presa locală, cei 700.000 de euro reprezintă bugetul pe câțiva ani al unui site de știri cu un număr mediu spre mare de angajați. Raportat la situația din TV, această sumă ar permite PAID să apară, de exemplu, ca sponsor principal în cel puțin un sezon întreg dintr-o emisiune de mare audiență, de pe principalele canale.

Potrivit economica.net, rezultate sub propriile estimări ar fi: Doar 6% în plus la vânzări până în luna noiembrie și doar 4% în plus la numărul de polițe (sub creșterea numărului de locuințe din România). Istoric, datele sunt dezastruoase. PAID: Rezultatele au fost confirmate de sondaje de opinie IRES/UNSAR care indică o creștere a gradului de informare

Fără să facă o corelație directă și palpabilă între campaniile de informare și vânzări sau cuprinderea în asigurare a locuințelor, PAID spune că eficiența cheltuielilor sale de promovare este certificată prin sondaje de opinie.

“România liberă” a arătat cum KPMG a subevaluat performanțele financiare ale PAID, pentru a oferi pachetul deținut de Astra Asigurări la Pool, la un preț mult redus, companiei de asigurări Omniasig.