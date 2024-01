Sameday, prima companie de curierat din România care s-a extins în afara granițelor, a încheiat 2023 cu o creștere a veniturilor la nivel de grup de peste 25%, depășind 1 miliard de lei, ca urmare a strategiei de investiții și a extinderii cotei de piață. Compania încheie astfel un nou an cu creștere de două cifre a rezultatelor financiare, păstrând direcția pozitivă a ultimilor ani.

În 2023, numărul de magazine online care au ales să lucreze cu Sameday a crescut cu 43% comparativ cu anul precedent, ajungând la peste 24.000. Această evoluție demonstrează încrederea companiilor, în special a magazinelor online, în serviciile oferite de curierul care a introdus easybox în piața din România. Totodată, este un rezultat direct al consolidării relațiilor din piața locală, dar și al extinderii pe piața internațională.

„Anul 2023 a fost pentru Sameday un capitol important din evoluția companiei, pentru că am cules roadele investițiilor pe care le-am făcut în ultima perioadă. Cu mândrie remarcăm o creștere semnificativă în toate sectoarele de activitate, confirmând angajamentul nostru constant față de inovație, calitate și îmbunătățirea experienței clienților. Retrospectiva acestui an abundent în realizări ne motivează să continuăm să definim standardele în industria de curierat și să oferim soluții logistice care să sprijine dezvoltarea ecosistemului eCommerce – curierat la nivel de regiune”, a declarat Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Sameday a investit în 2023 peste 100 de milioane de lei în experiența clienților

La nivel de grup, Sameday a investit anul precedent peste 100 de milioane de lei, cele mai mari sume fiind direcționate către implementarea de soluții tehnologice menite să îmbunătățească experiența clienților, capacitatea de procesare și rețeaua easybox. Aceste investiții au dus la transparență sporită și un control mai mare asupra proceselor logistice, consolidând încrederea clienților în serviciile companiei.

Începând cu 2023, Sameday oferă servicii de livrare și clienților persoane fizice, extinzând astfel gama de produse de livrare oferite consumatorilor. În luna noiembrie, compania a lansat serviciul SAMEDAY easyway, cu ajutorul căruia oricine poate trimite colete de la un easybox la altul.

easybox continuă creșterea în preferințele cumpărătorilor

Prin intermediul rețelei easybox, Sameday a livrat în 2023 peste 41 de milioane de colete, înregistrând astfel o creștere de 47% față de anul anterior.

Popularitatea easybox se datorează faptului că oferă flexibilitate, lockerele sunt simplu de utilizat, iar clienții le preferă și datorită proximității față de zonele de reședință. La finalul anului 2023, rețeaua transfrontalieră easybox număra 5.009 unități. În România, rețeaua de lockere include 3.903 de unități, disponibile în 464 de localități, în timp ce în Ungaria sunt 700 de lockere în 281 de localități, iar Bulgaria acoperă 61 de localități cu 406 lockere.

Sameday continuă și extindere pe piața internațională

Sameday a livrat, în 2023, peste 80 de milioane de colete în România, Ungaria și Bulgaria. În ciuda contextului economic imprevizibil, Sameday Group și-a consolidat poziția în piața est-europeană, extinzându-și prezența în Ungaria și Bulgaria, țări care au înregistrat creșteri impresionante pe diferite paliere la finalul anului 2023.

Astfel, Sameday a devenit un liant important pentru extinderea magazinelor online din România dincolo de granițele țării prin livrări transfrontaliere rapide și fiabile. Comparativ cu anul 2022, în 2023 numărul magazinelor online care au optat pentru serviciul de trimiteri crossborder s-a dublat, înregistrând o creștere de 106%.

Evoluția Sameday din ultimul an reflectă eforturile constante de a oferi servicii complete de livrare și soluții logistice inovatoare clienților săi. Serviciile de livrare în afara țării și rezultatele obținute de subsidiarele companiei din Ungaria și Bulgaria au avut un rol important în acest rezultat. În 2023, Sameday a încheiat al treilea an de activitate în Ungaria și primul an complet în Bulgaria, piață unde a intrat în 2022.

Sameday Group estimează investiții de peste 300 de milioane de lei în 2024

Sameday Group își propune să mențină această traiectorie de succes și în 2024, astfel se va concentra pe îmbunătățirea experienței clienților și adoptarea de tehnologii inovatoare. În acest an, compania are în plan să investească peste 300 de milioane de lei, iar cei mai mulți bani vor fi direcționați către extinderea rețelei easybox, tehnologie și optimizarea capacității și vitezei de procesare și livrare.

După rezultatele din România, compania își dorește să exporte și la nivel regional produsele digitale care îmbunătățesc experiența consumatorilor și a partenerilor. Printre acestea se numără SAMEDAY App (aplicația mobilă creată pentru a aduce clienților finali transparență și opțiuni diverse pentru controlul procesului de livrarea al coletelor), UNNO (aplicația de ticketing dedicată partenerilor prin care se poate urmări în timp real statusul solicitărilor), IDM (Interactive Delivery Management – soluție care oferă predictibilitate asupra intervalului de livrare) și SAMY (asistentul virtual care oferă clienților asistență non-stop).

