Noi decizii luate de Blue Air. Ce trebuie să știe pasagerii

Varianta Omicron care a pus stăpânire la nivel global afectează și mai mult zborurile aeriene. Blue Air anunță noi decizii în acest context.

Compania anunță reduceri de curse

Ca urmare a restricțiilor de călătorie impuse de țările europene, Blue Air este nevoită să reducă programul de zbor în lunile ianuarie și februarie 2022 pentru a se adapta la nivelul redus al cererii.

“Observăm că, din cauza restricțiilor de calatorie, foarte mulți pasagerii își reprogramează călătoriile din lunile ianuarie și februarie, concentrându-se pe rezervarea vacanțelor de preajma sărbătorilor de Paște și din vară.” spune Oana Petrescu, Director General Blue Air.

Curse mai multe din vara lui 2022

Blue Air își va calibra programul de zbor, reducându-și serviciile la un minim de operațiuni până la sfarsitul lunii februarie 2022 și concentrându-se pe Programul de Vară 22 cu o capacitate crescută, cu rețea extinsă și flota reînnoită.

Blue Air introduce 50 de destinații noi adăugate la programul de vară, capacitate sporită, o flotă reînnoită de Boeing 737-8 MAX de ultimă generație și o infrastructură digitală îmbunătățită, care va oferi clienților săi experiența The Better Way to Fly.

