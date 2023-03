Euroins, cea mai mare țeapă a României. Ignoranța șefilor ASF, după ce lasă milioane de șoferi ai nimănui: ,,De ce să ne dăm demisia?”

Conducerea Autorității pentru Supravegherea Financiară (ASF) a fost audiată în Senat, ca urmare a ridicării licenței Euroins. În cazul în care compania bulgară va intra în faliment, avem de-a face cu cea mai mare pagubă în valoare de 400 de milioane de euro, cu 100 de milioane mai mare ca în cazul City Insurance. Faptul că Guvernul va ține prețul polițelor RCA la valoare celor din martie 2022 nu va rezolva situația în sine, ci doar amână răul cel mai, mai degrabă ar trebui luate măsuri clare. USR și AUR au cerut deja demisiile conducerii ASF, doar că replica lor a fost pe măsura salariilor babane.

”Autoritatea de Supraveghere Financiară şi în privinţa companiei City şi în privinţa companiei Euroins a identificat toate defecţiunile acestor companii şi Autoritatea a solicitat intrarea în faliment a acestor companii. De ce trebuie să ne dăm demisia? Pentru că noi am identificat şi am solicitat intrarea în faliment?”, a spus şeful ASF, întrebat dacă ar trebui să îşi dea demisia, aşa cum au şi cerut unii parlamentari în comisiile reunite, în urma crizei de pe piaţa asigurărilor.

Nicu Marcu a fost întrebat şi ce alte venituri a primit pe lângă salariul de 12.000 de euro, pentru că în spațiul public există multă revoltă că șefii ASF nu fac mai nimic și primesc salarii uriașe.

”Toate veniturile mele şi ale colegilor mei le regăsiţi pe site-ul Autorităţii, în Declaraţia de Avere, şi acolo vedeţi foarte clar şi toarte respectă legislaţia în vigoare. Dacă cineva doreşte ca aceste salarii să nu mai existe în forma actuală, în Parlament se poate modifica legea şi oricând putem să beneficiem de salariile pe care ni le stabileşte Parlamentul”, a mai spus președintele ASF.

După al doilea faliment al unei companii de asigurări auto în mai puțin de doi ani, și după majorarea polițelor nespus de mult, USR a cerut demisia conducerii autorității de supraveghere. Și parlamentarii AUR au reacționat și au venit la audierea ASF în comisiile Senatului cu mai multe foi, pe care au scris mesaje precum „ASF = Corupţie”, „ASF = Hoţie”, „Atenţie! Instituţie inutilă!”, „Protejaţi românii, nu mandatele voastre”, „12.000 de euro, salariu pe lună, pentru CE?”. „ACUM la Parlament! Demisia şi desfiinţarea acestei instituţii inutile”, a scris liderul AUR, George Simion, pe Facebook.

La audierile din Senat, președintele ASF spune că și-a făcut treaba și că într-un an și jumătate ASF a dat amenzi de 16 milioane de lei.

„Când am preluat conducerea ASF, City si Euroins dețineau aproape 80% din piața RCA. În niciun stat nu exista așa ceva. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că au practicat tarife foarte mici, nesustenabile, iar companiile serioase s-au retras văzând tactica acestor două companii. Imediat după venirea mea la ASF, am dispus două analize complexe pe ultimii cinci ani pentru aceste două companii”, a spus șeful ASF.

În timpul audierilor, Anca Dragu, senator USR l-a întrebat pe Nicu Marcu de unde știa Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, că urmează falimentul Euroins: „Considerați ASF o instituție independentă atât timp cât șeful PSD face declarații despre falimentul unei companii ce urmează să se întâmple?”.

„Nu vreau să comentez declarațiile politicienilor. De când sunt în instituție nu a fost nicio intervenție din afara instituției, ASF a funcționat independent”, a răspuns Marcu.

Inquam Photos / George Calin

Euroins va intra în faliment

Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, a spus că în rezervă la Euroins sunt 55.000 de dosare, „care toate vor fi preluate, dar circa 50.000 vor ajunge la plată”. „Toate polițele rămân în vigoare până la deschiderea procedurii de faliment, plus încă 90 de zile. Va fi nevoie de circa 250 de milioane de euro”, a punctat el.

Polițele RCA s-ar putea ieftini pentru moment, însă din toamnă, prețurile vor fi ca la loterie, să avem noroc să nu se dubleze prețul din nou.

„Societăţile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuţii cu principalele societăţi de asigurări ca pentru următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate în urmă cu un an de zile. Mai mult, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să-şi facă o poliţă RCA, Autoritatea va renunţa la taxa de 1% pe care o aplică asigurătorilor. Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi, luni, le vom înainta Ministerului de Finanţe. Vrem să avem stabilitate pe piaţa RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe piaţă”, a declarat Valentin Ionescu, director general, în cadrul ASF.

Chestionat cum va fi făcută a ceastă revenire la preţul din martie 2022 şi dacă vor fi compensate service-urile, în condiţiile în care ele cer preţul de acum la tarifele crescute, şeful ASF a explicat că „prin proiectul de Hotărâre de Guvern avem nişte compensaţii”.

„Nu şi pentru companii şi pentru service-uri. Noi nu discutăm de service-urie. Noi nu reglementăm service-urile. Interesul nostru este consumatorul, da? Omul. Noi reglementăm de aşa natură, încât companiile de asigurări aflate în piaţă acum să nu piardă, astfel încât să poată să susţină în perioada următoare cota de RCA care se va repartiza”, a mai explicat Marcu.

Concluzia este că audierile din Senat nu au rezolvat mai nimic, posibil doar câteva clarificări, legate de insolvența Euroins. Întrebarea este cum se vor descurca mai departe cei peste 8 milioane de șoferi care vor fi afectați ca urmare a acestui faliment Euroins, pentru că efectele se vor simți în lanț, adică vor fi prețuri majorate la rafturi și în toată piața de desfacere. Cine răspunde pentru acest jaf de 400 de milioane de euro și dacă vom vedea vreodată banii recuperați?