Convocator pentru Adunarea Generala Ordinara A Actionarilor Arcelormittal Hunedoara S.A.

Consiliul de Administratie al ArcelorMittal Hunedoara S.A. (denumita in continuare “Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara sub nr. J20/41/1991, C.U.I. RO 2126855

Avand in vedere

Prevederile art. 111, 112, 117, 1171 , 117 ² si 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare;

Dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ;

Prevederile art. 13 si 14 din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) in data de 29.04.2022, ora 11.30 ( ora Romaniei ) – 10.30 ( CET ), la sediul Societatii din localitatea Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, in sala de sedinte a Directiei Generale a Societatii, cu acces de intrare pe poarta de la OE2, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.04.2022 (considerata data de referinta) in Registrul Actionarilor tinut de catre S.C. Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2021, auditate conform prevederilor legale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar.

Aprobarea distribuirii profitului net inregistrat in anul financiar 2021.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru anul financiar 2021.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2022.

5. Aprobarea programului de activitate al Societatii pentru anul 2022.

6. Aprobarea Raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile art. 125 si 126 din Regulamentul ASF nr.5 /2018 .

7. Aprobarea numirii in calitate de auditor a ERNST & Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2022.

8. Aprobarea datei de 24.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

9. Stabilirea datei de 23.05.2022 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

10. Mandatarea dnei. Balint Dorina Adriana, consilier juridic al Societatii, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 30.04.2022, aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor, ramane valabila.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, materialele informative (ex. situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2021, raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorilor, bugetul de venituri si cheltuieli pe 2022), formularele de procuri speciale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, cat si draftul hotararii adunarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe pagina de internet a Siocietatii www.arcelormittalhunedoara.ro precum si la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.

Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresata in scris, prin curier la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara, prin e-mail la adresa [email protected] ; [email protected] sau prin fax la numarul 0254 715311. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor inidica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior. Actionarii indreptatiti sa participe la Adunare vor putea cere Societatii copii ale acestor documente zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 14.04.2022 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant .

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin imputerniciti, pe baza de procura emisa potrivit reglementarilor aplicabile (respectiv, fie procura speciala, fie procura generala).

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii din Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau va fi trimis prin e-mail la adresa [email protected], in ambele situatii pana cel tarziu la data de 27.04.2022, ora 11.30, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare (i.e. pana la 27.04.2022, ora 11.30). Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea “pentru”, „impotriva” ori „abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii. In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi. In orice caz, având in vedere că ordinea de zi a Adunarii poate fi completata in baza cererilor emise de actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, este recomandabil ca voturile exprimate prin corespondenta sa nu fie transmise Societatii mai devreme de 19.04.2022.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi / dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa [email protected] , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionarii relevanti sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor solicitarii. Propunerile pentru proiectele de hotarare, prezentate de actionari, vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor transmite solicitarile lor in scris prin servicii de curierat, la adresa Hunedoara, DJ 687 – Nr. 4, judetul Hunedoara sau prin e-mail, la adresa [email protected] pana cel tarziu la data de 27.04.2022. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor.

Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. De asemenea se considera ca Societatea a raspuns intrebarilor actionarilor daca raspunsul a fost postat pe website-ul Societatii, in formatul „intrebari si raspunsuri”.

Informatii suplimentare despre convocarea si derularea Sedintei pot fi obtinute de la sediul Societatii, prin telefon nr. 0254 715311 sau prin e-mail la adresa [email protected] .

Presedintele Consiliului de Administratie Tapas Rajderkar