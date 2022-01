Concedieri la Tarom. Ce spune ministrul Grindeanu

Restructurările promise de la Tarom au fost înghețate, însă ministrul transporturilor Sorin Grindeanu promite că va supraveghea ca acest lucru să fie finalizat.

Grindeanu, despre discuțiile cu directorul Tarom

„TAROM, aşa cum ştiţi în acest moment, e o companie care nu e într-o situaţie economică fericită. Are un plan de restructurare, care a fost făcut în perioada trecută şi care trebuie să fie urmărit. Ieri am avut o discuţie cu directorul general, care s-a angajat că toate etapele planului de restructurare vor fi atinse. De asemenea, aşa cum ştiţi, TAROM, în acest moment, este în situaţia în care poate primi un ajutor de stat, de la Comisia Europeană. Dar toate aceste lucruri sunt condiţionate de acest plan, pe care am să-l urmăresc pas cu pas. Această chestiune este absolut necesară a se întâmpla la TAROM ca să nu avem situaţiile pe care le-au avut alte companii naţionale şi nu dau nume şi le ştiţi, care au ajuns să fie desfiinţate. Voi urmări foarte atent aplicarea acestui plan”, a spus ministrul Transporturilor, potrivit Agerpres.

Tarom primește ajutoare europene

Ministrul Transporturilor a punctat că şi compania aeriană privată Blue Air a beneficiat de un ajutor de stat şi trebuie să găsească soluţii de eficientizare în perioada următoare.

„De asemenea, ştiţi că mai e şi o companie privată care a beneficiat de un ajutor de stat, Blue Air, de 300 de milioane şi care în perioada următoare va trebui să înceapă să găsească soluţii pentru că altfel ne vom afla într-o altă realitate. Nu vreau să vorbesc înainte de a se întâmpla. Şi atunci, important este, şi e prins şi în PNRR acest lucru, pe anul 2022 să urmărim pas cu pas acest plan de restructurare şi eficientizare. Asta nu înseamnă doar să disponibilizezi, cum foarte greşit se poate înţelege. Poţi să ai eficientizări de rute, poţi să urmăreşti mai atent chestiunile care ţin de mentenanţă, de exemplu, asta înseamnă o anumită restructurare”, a mai declarat ministrul Transporturilor.

Întrebat dacă TAROM va achiziţiona noi avioane Boeing, ministrul Sorin Grindeanu a răspuns că principala ţintă este îndeplinirea planului de restructurare.

„Deocamdată situaţia e mai gravă decât ceea ce mă întrebaţi şi n-aş vrea să intru … E o companie naţională totuşi, lupta pe piaţă este destul de aprigă, eu vreau să-i ajut ca ministru al Transporturilor şi-i ajut urmărind acest plan care a fost agreat. Asta e principala ţintă, să se îndeplinească toate acele etape din planul de restructurare”, a spus Sorin Grindeanu.