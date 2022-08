Comisia Europeană a aprobat schema României de sprijin pentru producția de hidrogen

Comisia Europeană (CE) a aprobat, astăzi, o schemă de ajutoare a României în valoare de 149 de milioane euro pusă la dispoziţie prin intermediul Mecanismului de redresare şi rezilienţă („MRR”) pentru a sprijini producţia de hidrogen din surse regenerabile.



Astfel, potrivit unui comunicat de presă, scopul măsurii este să contribuie la dezvoltarea hidrogenului din surse regenerabile, în conformitate cu obiectivele Strategiei UE pentru hidrogen şi cu Pactul verde al UE. Schema va contribui, de asemenea, la obiectivele planului REPowerEU de a reduce dependenţa de combustibilii fosili din Rusia şi de a accelera tranziţia verde.



„Această schemă în valoare de 149 de milioane euro permite României să îşi consolideze capacităţile de producţie de hidrogen din surse regenerabile, limitând în acelaşi timp posibile denaturări ale concurenţei. Măsura adoptată astăzi va contribui la realizarea Strategiei UE pentru hidrogen şi a ambiţiilor Pactului verde european. Mai mult decât atât, măsura va ajuta România să înlocuiască gazele naturale, cărbunele şi petrolul din industriile greu de decarbonizat şi din transporturi şi să îşi reducă dependenţa de combustibilii fosili importaţi, în conformitate cu planul REPowerEU”, a declarat vicepreşedinta Comisiei Europene, Margrethe Vestager.



Schema notificată de România, care se va desfăşura până la 31 decembrie 2023, va fi finanţată parţial prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare şi rezilienţă al României şi a adoptării acestuia de către Consiliu.



Schema va sprijini construcţia de noi instalaţii pentru producţia de hidrogen din surse regenerabile, cu scopul de a realiza, până la 31 decembrie 2025, capacităţi de producţie a hidrogenului din surse regenerabile de cel puţin 100 MW în instalaţii de electroliză care să producă cel puţin 10 000 de tone de hidrogen pe an.



Schema este deschisă întreprinderilor de toate dimensiunile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de hidrogen sau de energie electrică, unităţilor administrativ-teritoriale sau institutelor naţionale de cercetare şi dezvoltare din domeniul energiei, inclusiv asociaţiilor sau parteneriatelor formate de actorii respectivi. În cadrul schemei, sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe. Valoarea maximă a ajutorului care poate fi acordat fiecărui proiect nu va depăşi 50 de milioane euro.



Proiectele vor fi selectate printr-o procedură de ofertare transparentă şi nediscriminatorie, în cadrul căreia beneficiarii vor concura pentru cea mai mică valoare a ajutorului pe MW de capacitate de electroliză instalată. Prima cerere de proiecte a fost lansată în luna iunie 2022.



Executivul comunitar a evaluat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene („TFUE”), care permite ţărilor UE să sprijine dezvoltarea anumitor activităţi economice în anumite condiţii, precum şi în temeiul Orientărilor din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecţia mediului şi energie.



CE a constatat că schema facilitează dezvoltarea anumitor activităţi economice, în special producţia de hidrogen din surse regenerabile, are un „efect stimulativ”, deoarece beneficiarii nu ar efectua investiţiile în hidrogenul din surse regenerabile în aceeaşi măsură în absenţa sprijinului public, are un impact limitat asupra concurenţei şi a schimburilor comerciale în cadrul UE. În special, schema este necesară şi adecvată pentru a asigura producţia de hidrogen din surse regenerabile.

De asemenea, schema este proporţională, întrucât nivelul ajutorului corespunde nevoilor de finanţare efective. În plus, vor fi instituite garanţiile necesare care să limiteze ajutorul la minimum, inclusiv o procedură de ofertare concurenţială pentru acordarea ajutorului.



Totodată, schema generează efecte pozitive care compensează orice eventuală denaturare a concurenţei şi a schimburilor comerciale în UE.



Pe acest temei, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

