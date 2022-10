Brandul românesc 5 to go intră în top 10 lanțuri de cafenele din Europa

Brandul românesc 5 to go înregistrează a doua cea mai spectaculoasă creștere din Europa în număr absolut de locații deschise, cu 107 cafenele noi într-un an, o creștere de 44.6% față de anul anterior, când se clasa pe locul 12.

Această evoluție se reflectă în deținerea unei cote de piață de 48.7% pe segmentul lanțurilor de cafenele în România pentru anul 2021. Și în 2022, ritmul de creștere susținută s-a menținut, depășind pragul de 400 unități la nivel național, cu o medie de 16 cafenele noi deschise în fiecare lună. Previziunile sunt ca, la finalul anului, cifra de afaceri la nivel de grup să ajungă la 24 milioane euro, aproape dublu față de anul trecut și de aproape 4 ori mai mare decât valoarea din 2020.

„5 to go a pornit în 2015, cu viziunea unei zile în care toți românii beau o cafea de calitate, la un preț corect. Până acum, sunt peste 5 milioane de români care au băut cel puțin o cafea în rețeaua noastră, iar asta ne aduce aproape de acest moment.

Rezultatele obținute până acum ne plasează pe o poziție câștigătoare, însă de acum ne îndreptăm spre un maraton, ce necesită un ritm susținut în următorii 5 ani, care să ne ajute să atingem pragul de 1,000 de cafenele la nivel local.

În maraton, nu viteza startului, ci anduranța este esențială, iar aceasta derivă, în cazul nostru, din adaptabilitate, din flexibilitate și creativitate. Business-ul 5 to go este format din mai mult de 220 de antreprenori, care zilnic fac ca acest brand să câștige încrederea a zeci de mii de consumatori. Ei ne aleg, pentru că acest brand este nu numai un produs pe gustul lor, ci și și un furnizor de servicii, iar calitatea serviciilor 5 to go este definită de barista, de zâmbetul cu care sunt întâmpinați, de atmosfera prietenoasă din cafenea”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Pentru următorii 5 ani, pilonii pe care se construiește dezvoltarea sunt expansiunea regională, către localități cu cel puțin 10.000 de persoane, consolidarea prezenței internaționale, piețele vizate fiind Spania, Germania, Ungaria, unde deja sunt discuții deschise, dar și cele din Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, precum și continuarea construirii prezenței în retail și a portofoliului de produse private-label sub marca 5 to go, ca urmare a identificării de trenduri cu potențial.

Trenduri marca 5 to go

În 2021–2022, în rețeaua 5 to go s-au remarcat o serie de trenduri importante, care vor rămâne prioritare pentru anul viitor:

Cerere crescută pentru produse de cafea pe bază de lapte vegetal și a sortimentelor vegane;

Apariția de produse sezoniere vedetă, precum boba tea sau frappe cu arome speciale;

Asocierea consumului de cafea cu produse premium complementare, precum cookies și ape vitaminizate.

„Consumatorii 5 to go asociază brandul nostru cu calitatea, gustul, diversitatea. De altfel, diversitatea gamei de produse a atras în cafenele noi categorii de client, nu doar consumatori zilnici de cafea. Mixul de produse vândute este în continuare în favoarea produselor pe bază de cafea, cu peste 70% din total cifra de afaceri. De altfel, cafeaua este și catalizatorul către succes pentru antreprenorii locali din orașe mici și medii, unde 5 to go devine în scurt timp furnizorul oficial de cafea și energie zilnică pentru comunitatea locală. Suntem un business flexibil și transparent cu partenerii noștri, cu mai multe concepte declinate din viziunea globală, pentru a putea veni cu un model pentru fiecare tip de spațiu și de specific regional”, a declarat Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

