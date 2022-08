Bucătăria și baia sunt cele mai scumpe camere dintr-o casă sau un apartament nou. În timp ce un cuptor cu microunde poate fi considerat un capriciu, un frigider este o parte esențială a bucătăriei.

Care este cel mai bun frigider pentru tine? Cum îl alegi? Iată 10 lucruri pe care trebuie să le știi despre cumpărarea unui frigider.

Posibilitatea extinderii prospețimii produselor alimentare prin păstrarea lor la o temperatură mai scăzută oferă un confort extraordinar. Înainte de a cumpăra, citește articolul de mai jos și află la ce probleme trebuie să te gândești cu atenție. De asemenea, merită să îți definești exact nevoile, iar acest lucru te va ajuta și să restrângi zona de căutare.

1. Prețul nu este totul

Cea mai proastă variantă este să urmărești prețul la frigidere. Se știe că suma pe care trebuie să o plătești pentru echipamentul selectat contează, dar nu poate fi singurul parametru. Produsul oferit în promoție nu va fi întotdeauna adaptat nevoilor tale.

2. Modelul frigiderului merită ales înainte de a proiecta bucătăria

Frigiderul este o achiziție de ani de zile. De obicei, aspectul, dimensiunile sau modul de deschidere au impact asupra designului întregii bucătării. Dacă dorești un aparat de fabricare a cuburilor de gheață, trebuie să îți amintești să ai pregătită o conexiune de apă.

3. Gândește-te la viitor atunci când decizi dimensiunea frigiderului

Ai de gând să întemeiezi o familie în viitorul apropiat? Dacă da, nevoia pentru cantitatea de produse stocate va crește. Dacă nu ai planuri concrete, dar ții cont de posibilitatea de a-ți extinde familia, planifică amenajarea dulapurilor în bucătărie în așa fel încât să poți înlocui cu ușurință frigiderul cu un model mai mare.

4. Este important ce și unde pui în frigider

Unt, lactate, ouă, carne, mezeluri, legume – toate ajung la frigider, dar fiecare necesită un tratament diferit. Frigiderele moderne sunt echipate cu agregate și termostate pentru a te ajuta să extinzi prospețimea produselor. Înainte de a începe, citește manualul de utilizare și pune alimentele în locurile pregătite pentru ele de producător. Înainte de a cumpăra un frigider, analizează ce articole cumperi cel mai mult și asigură-te că noul echipament are suficient spațiu.

5. Numărul de plusuri din clasa de eficiență energetică a frigiderului este important

Clasa de eficiență energetică indică cantitatea de energie utilizată pe an pentru un produs tipic, ai cărui parametri sunt specificați de reglementări. Frigiderele sunt clasificate după cum urmează: A+++, A++, A+, A, B, C. Merită să alegi un frigider Side by Side.

6. Există frigidere care păstrează temperatura în cazul unei pene de curent

Nu îți mai face griji cu privire la ceea ce se va întâmpla cu alimentele din frigider în timpul unei întreruperi neplanificate de curent. În funcție de model, siguranța alimentară poate fi asigurată mai mult de 24 de ore.

7. Clima afectează modul în care funcționează frigiderul

Pe lângă clasa de eficiență energetică a frigiderului, funcționarea corectă a aparatului depinde si de temperatura la care se afla. Reglementările UE, de dragul consumatorilor, obligă producătorii să informeze despre condițiile climatice în care echipamentele vor funcționa cel mai bine.

8. Frigiderul face zgomot

Utilizatorii mai în vârstă își vor aminti cu siguranță zgomotul caracteristic emis de frigidere. Este puțin probabil ca cele mai recente modele să contribuie la problemele de somn, dar merită să te interesezi de cantitatea de decibeli emisă.

9. Frigiderul trebuie dezghețat

Contrar credinței populare, dezghețarea este esențială pentru a menține frigiderul să funcționeze corect pentru o perioadă lungă de timp. Nici măcar opțiunea No Frost disponibilă pe multe modele de combina frigorifica moderne nu te scutește de această obligație. Fiecare producător în manualul de instrucțiuni indică frecvența recomandată a procedurii împovărătoare.

10. Merită să conectezi frigiderul la internet

Nu ai timp să verifici produsele din frigider în mod regulat? Cele mai recente dispozitive îți vor lua această responsabilitate de pe umeri. Datorită utilizării soluțiilor inteligente, frigiderul te va informa cu privire la numărul în scădere a produselor selectate și chiar va pregăti o listă de cumpărături în funcție de preferințele tale.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!