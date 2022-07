UE cere reducerea consumului de gaze cu 15%

Guvernele ţărilor membre vor trebui să decidă ordinea în care ar forţa industriile să închidă în caz de urgenţă de aprovizionare.

Uniunea Europeană a stabilit miercuri planuri de urgenţă pentru ca ţările membre să îşi reducă consumul de gaze cu 15% până în martie, avertizându-le că, dacă nu reduc consumul acum, ar putea avea probleme în timpul iernii dacă Rusia întrerupe aprovizionarea.

Europa se grăbeşte să îşi umple depozitele de gaze înainte de iarnă şi să îşi creeze o plasă de siguranţă în cazul în care Moscova va restricţiona şi mai mult livrările, ca represalii pentru sprijinul european acordat Ucrainei.

Propunerea Bruxelles-ului devine obligatorie în cazul unei urgenţe de aprovizionare – dacă UE declară un risc substanţial de penurie gravă de gaze.

Regulamentul are nevoie de aprobarea unei majorităţi calificate a ţărilor UE. Diplomaţii din ţările UE urmează să o discute vineri, cu scopul de a o aproba în cadrul unei reuniuni de urgenţă a miniştrilor energiei din ţările membre, care va avea loc pe 26 iulie.

Planul a întâmpinat deja rezistenţă din partea unor ţări, care consideră că planurile lor de urgenţă nu au nevoie de un impuls din partea UE. Dar oficialii UE spun că este esenţial să se asigure că toate ţările acţionează acum, în loc să aştepte să reacţioneze în cazul în care Rusia întrerupe aprovizionarea.

Săptămâna trecută, Fondul Monetar Internaţional a avertizat că o întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale din partea Rusiei ar putea arunca economiile europene în recesiune, accentuând astfel criza gazelor care a dus la creşterea facturilor de consum.

Măsuri propuse

Bruxelles-ul a sugerat măsuri pe care guvernele le pot lua pentru a reduce consumul de gaze, inclusiv licitaţii pentru acordarea de compensaţii industriilor care reduc consumul de gaze şi limitări ale temperaturilor de încălzire şi răcire în clădirile publice. De asemenea, guvernele ar trebui să decidă ordinea în care ar forţa industriile să închidă în caz de urgenţă de aprovizionare. Gospodăriile casnice sunt considerate „consumatori protejaţi” în conformitate cu normele UE şi ar fi protejate de astfel de restricţii.

„Rusia șantajează Europa”

„Nu începem de la zero şi acesta este un avantaj. Deja am făcut foarte multe pentru a ne reduce dependenţa de combustibilii fosili ruseşti. Am creat un depozit central care în acest moment este plin în capacitate de 64%. Am setat o platformă pentru achizii comune la nivelul UE şi am propus planul Powe EU. Are o componentă de aprovizionare din alte surse în afară de Rusia. Al doilea pilon este reducerea cererii per ansamblu în ceea ce priveşte consumul de gaze. În ceea ce priveşte primul pilon, aprovizionarea cu gaze din alte surse în afară de Rusia a crescut în mod impresionant din ianuarie anula cesta, cu 35 de puncte. Ţineţi minte că a existat acel acord cu SUA în ceea ce priveşte aprovizionarea cu gaz lichefiat. Am vorbit cu liderii din Algeria, din Egipt, s-a semnat un memorandum pentru creşterea aprovizionării cu Azerbaidjanul şi am lucrat foarte mult pentru a creşte sursele de energie verde, pentru că aceasta este energia viitorului şieste energia de care avem nevoie. În afară de faptul că este o energie curată, este o energie pe care o obţinem pe plan local şi ne face independenţi”, a spus preşedintele CE, Ursula von der Leyen.

CE propune, astfel, ca Europa să treacă de această iarnă luând în considerare varianta că aprovizionarea cu gaze ruseşti se întrerupe cu totul.

„Trebuie să ne umplem depozitele cât mai repede şi ca să facem asta trebuie să reducem consumul de gaze. Ştiu că este mult de cerut pentru toate statele europene, dar este un pas necesat pentru a ne proteja”, a mai spus von der Leyen.

