Tranziția rapidă către energia verde ne face să devenim dependenți de China

Nu doar România și Europa, ci întreaga lume este împinsă în situația de găsi soluții pentru a accelera tranziția către o energie verde. Cert este că odată cu sancțiunile impuse Rusiei, Europa s-a văzut nevoită să găsească alternative de energie în timp record, dar și soluții pentru populație.

Uniunea Europeană a redus importurile de gaze rusești, la fel și țara noastră care în momentul dat mai are doar 14% importuri din Rusia. Ce nu se discută acum în țara naostră și să se ia măsuri este vorba despre creșterea producției de în țara noastră. ,,Criza generată de războiul injust pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei a accelerat și va accelera tranziția în sistemele energetice către tehnologii curate, pentru că până la urmă REPowerEU este despre a avea zero importuri în energie dinspre Rusia. Astăzi avem 14% importuri din Rusia și în câțiva ani vom avea zero. Ne bazăm pe parteneriatul strategic cu SUA, Norvegia ne-a sprijinit mult, țările din nordul Africii, sunt discuții cu Azerbaijan. Trebuie să ne uităm și la producția internă, România are un potențial extraordinar, decât să importăm din afara UE cu emisii mult mai mari, ar trebui să creștem producția internă.”, a declarat Cristian Bușoi, șeful Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, în cadrul Aspen Summit Energy.

Totodată, reducerea consumului de gaze la nivelul populației a fost și din cauza prețului ridicat, deși au fost făcute compensări pentru populație.

,,Reducerea consumului de gaze în UE. Deși Uniunea și-a propus 15%, reducerea a fost chiar de 16 -17% și au fost câteva motive importante pentru acest declin, schimbările în mixul energetic, schimbări în comportamentul consumatorilor. Temperaturile mai mari în această iarnă au fost importante, dar vremea a jucat și un rol în sens opus adică au fost căderi mai puține de precipitații care au afectat în sudul Europei, producția de enrgie hidro. Prețurile mari la energie au jucat un rol important în reducerea consumului, dar politicile și măsurile pe care guvernele le-au luat au avut un rol determinant.

Lecția pe care am învățat-o este că orice dependență nu este bună și trebuie să luăm măsuri pentru creșterea interconectării și cooperării internaționale.”, a spus Tatiana Iosiper, specialist în energie și diplomație climatică, Ministerul Afacerilor Externe al României.

Tot mai mulți români au început să prindă gustul panourilor fotovoltaice și vor să devină prosumatori. Sunt deja programe care pot fi accesate de români.

,,Provocările pe care ANRE le are din partea legislației secundare și vă dau exemplul prosumatorilor care capătă amploare în România după ce ministerul energiei a modificat legea, acum ANRE se confruntă cu acest val de solicitări din partea prosumatorilor din dorința de a-și reduce facturile la energie. Autoritatea este pregătită să facă față acestui val de cereri, am dat un ordin prin care termenele să fie mai scurte poate că operatorii de distribuție nu sunt cei mai fericiți, dar eu cred că tot împreună vom face față acestor provocări.”, a punctat George Sergiu Niculescu, președintele ANRE.

Una dintre problemele importante pe care fostul ministru al energiei Răzvan Nicolescu a ridicat-o a fost că din dorința de a accelera spre energia verde cât mai rapid, fugim de Rusia și ajungem la mâna Chinei.

,,Există această accelerare a tranziției energetice, dar există și o accelerare a creșterii dependenței de importurile de tehnologie din China. Am lansat și în SUA și în Europa programe de încurajare la ceea ce numim autonomie, dar aceste programe vor întârzia tranziția pentru că au nevoie de timp. Noi suntem în situația în care vom accelera cu tranziția și vom crește dependența de China sau vom întârzia tranziția încercând să ne creștem propriile capacități. Suntem sub presiunea timpului, suntem în urmă cu obictivele de la Paris, lucrurile se deteriorează din punct de vedere climatic. Cea mai mare problemă pe care o avem astăzi este lipsă de leadership. Nu avem un leadership care să inspire nici în Europa, nici la nivel global, care să strângă țările, să creeze un sistem corect. De ce să nu facem la Banca Mondială să creem un sistem de finanțare pentru toată lumea?”, a spus Răzvan Nicolescu, Membru al Consiliului de conducere, Institutul European pentru Inovare și Tehnologie (EIT)

Țara noastră, dar și celelalte țări ale lumii au probleme cu implementarea măsurilor de a avea un mediu cât mai curat, deși Anna Akhalkatsi, reprezentanta Băncii Mondiale în România, crede că lucrurile se pot face dacă avem și reforme.

,,România poate crește și în același timp se poate decarboniza. Uneori auzim că există compromisuri și că obiectivul decarbonizării creează acele compromisuri cu alte priorități pe care le pot avea țările. Acum, pentru a realiza acest lucru, sunt importante reformele și tranziția care trebuie să aibă loc și există o nevoie uriașă de investiții corecte și eficiente. Strategie de decarbonizare foarte clară în termenul de sortare, este foarte important să existe un plan foarte puternic și clar cu privire la modul în care economia va fi electrificată vizavi de decarbonizarea sectorului electric, inclusiv zone, de exemplu, sectorul de încălzire.”, Anna Akhalkatsi, reprezentanta Băncii Mondiale în România.