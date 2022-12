România are 500.000 de investitori în criptomonede, de patru ori mai mulți ca la bursă

România are 500.000 de investitori în criptomonede, de patru ori mai mulți ca la Bursa de Valori București, a declarat Vlad Mercori, CEO StakeBorg, în cadrul conferinței The StakeBorg Talks.

Pentru a proteja investitorii în criptomonede și, totodată, pentru a impulsiona competitivitatea României în ceea ce privește tehnologiile emergente, Sabin Sărmaș, deputat și speaker în cadrul conferinței, a anunțat formarea unui grup de lucru în Parlament pentru reglementarea industriei crypto.

Dezbaterea a purtat titlul „Cum poate deveni România un hub web3.0 regional”.

La eveniment au participat, din partea autorităților, Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sabin Sărmaș, deputat și președinte al Comisiei pentru TIC din Camera Deputaților, Alin Chițu, Secretar de Stat la Ministerul Finanțelor și Sorin Ion, Secretar de Stat la Ministerul Educației. Din partea industriei blockchain au participat Vlad Mercori, fondator StakeBorg, Lucian Todea, cofondator și COO MultiversX (Elrond), Felix Crișan, cofondator și CTO Netopia, Andrei Brătucu, Manager Crypto Vineri.

România are programatori și ingineri blockchain recunoscuți la nivel internațional

„Sunt cel puțin 500.000 de români care investesc în crypto, de patru ori mai mulți decât cei care investesc la Bursa de Valori București. Toți acești oameni așteaptă soluții și reglementare. Mai mult decât atât, avem deja programatori și ingineri blockchain recunoscuți la nivel internațional. În loc să facă outsourcing, aceștia trebuie susținuți pentru a construi în România, pentru a genera noi locuri de muncă și pentru a plăti taxe și impozite aici. Or, acest lucru nu poate fi realizat decât prin asigurarea unui cadru legislativ care să ofere predictibilitate și să susțină inovația.

Acesta a fost obiectivul pentru care, la ultima dezbatere The StakeBorg Talks, am invitat la aceeași masă reprezentanți ai autorităților centrale și profesioniști români care creează plus valoare în industria blockchain. M-am bucurat să văd că toți cei prezenți s-au arătat deschiși în a sprijini obiectivul la care noi, la StakeBorg, lucrăm de doi ani de zile și anume ca România să devină un hub regional web3.0”, declară Vlad Mercori.

Sunt necesare reglementări pentru investitori în criptomonede

„Lipsa de reglementare nu permite companiilor care folosesc tehnologii emergente să ofere soluții. De exemplu, lucrăm la o lege a semnăturii electronice și cred că în februarie o vom livra. Ne-am gândit să menționăm acolo că dincolo de semnături electronice bazate pe certificate digitale, documentele pot exista și sub forma unui NFT. În acest fel, impulsionăm startupurile să se manifeste, să creeze produse bazate pe tehnologia blockchain. Cred că asta lipsește în România, reglementare care să te lase să te manifești. Când nu ai reglementare deloc, s-ar putea să nu poți face prea multe lucruri”, a afirmat Sabin Sărmaș.

