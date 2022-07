OmniCredit ofera solutii de finantare pentru IMM-uri

Esti in cautarea unor solutii rapide de finantare, care sa fie cat mai sigure si profitabile pentru afacerea ta? OmniCredit te poate ajuta in acest sens, fiind unul dintre partenerii stabili si de incredere care ofera micilor intreprinzatori solutii eficiente si fiabile de finantare, menite sa asigure continuitatea, bunastarea si succesul oricarui business tanar, indiferent de domeniul de activitate vizat.

OmniCredit – solutia completa pentru afaceri infloritoare

La ora actuala, OmniCredit se bucura de o notorietate inegalabila in peisajul romanesc de afaceri, reusind de-a lungul timpului sa incurajeze, sa sustina si sa duca la o dezvoltare cat mai buna a multor microintreprinderi si intreprinderi mici si mijloci, considerate motorul fiecarei economii. Si nu oricum, ci prin crearea primei platforme fintech multi-credit disponibila in Romania, care ofera o varietate de produse financiare personalizate, special create pentru a satisface pana si cele mai exigente nevoi, cerinte si preferinte. Concret, OmniCredit iti ofera suportul financiar de care ai nevoie, respectiv finantari online pe fast forward pentru IMM-uri, cu un minimum de acte, conditii de aprobare, efort si energie.

Servicii financiare inovatoare

Principala misiune pe care o are OmniCredit este aceea de a oferi un raspuns complet pana si celor mai complexe nevoi pe care le pot avea micii antreprenori pe parcursul activitatii lor. Astfel, aceasta institutie financiara a dezvoltat o gama bogata de solutii dedicate persoanelor juridice. Printre ele putem aminti de factoring si scontare, optiuni alternative care s-au dovedit a fi foarte populare in ultimii ani.

Factoring si avantaje. Ai nevoie urgenta de numerar si iti doresti sa incasezi mai rapid banii pe serviciile prestate, chiar mai degraba de scadentele de 30, 60, 90 sau 120 de zile? Atunci finantarea de tip factoring este solutia ideala pentru tine, intrucat este o modalitate sigura si rapida prin care iti poti transforma instrumentele de plata in lichiditati imediate. Concret, factoring-ul se refera la cesionarea creantelor si incasarea pe loc a sumelor aferente facturilor aflate inca in termen si care au scadenta pe o perioada de pana la 120 de zile. Mai mult decat atat, dincolo de faptul ca iti ofera acces instant la cash pentru a acoperi imediat nevoia de lichiditati, factoring-ul iti aduce ai alte cateva avantaje majore precum: te ajuta sa oferi termene mai lungi de plata clientilor tai si sa iti consolidezi relatiile cu furnizorii, obtinand chiar diverse discount-uri din partea acestora, te ajuta sa ai parte de un cash flow predictibil, esential pentru dezvoltarea afacerii tale si, nu in ultimul rand, te ajuta sa onorezi la timp plata salariilor sau a chiriei si sa nu ramai in urma cu taxele la stat.

Scontare si avantaje. Un alt serviciu financiar accesibil si avantajos din portofoliul OmniCredit este si scontarea, care iti ofera posibilitatea de a incasa in avans contravaloarea Biletelor de Ordin si CEC-urilor primite de la clientii care au termene de plata in viitor, obtinand astfel capitalul de lucru de care ai nevoie pentru continuitatea si bunastarea afacerii tale. Concret, scontarea este procesul de finantare a creantelor certe, lichide si exigibile rezultate din emiterea unui instrument de plata certificat (BO, CEC).

Pe scurt, atat factoring-ul, cat si scontarea sunt niste solutii de finantare sigure si rapide puse la dispozitie de catre OmniCredit pentru IMM-urile care vor sa accelereze incasarea propriilor creante, fara a se indatora, sa obtina capitalul de lucru necesar activitatii curente si, nu in ultimul rand, sa se bucure de siguranta si stabilitate financiara pe termen lung.

Ce avantaje ai daca apelezi la serviciile financiare de la OmniCredit?

Din moment ce alegi sa colaborezi cu OmniCredit in vederea accesarii serviciilor alternative de finantare potrivite pentru afacerea ta, beneficiezi automat de numeroase avantaje peste asteptari, cum ar fi:

Profesionalism, promptitudine, transparenta si seriozitate la superlativ. Pana in prezent, un numar mare de antreprenori romani au apelat la solutiile de finantare din portofoliul OmniCredit pentru afacerilor lor. Lucru care se justifica de altfel, daca ne raportam la serviciile calitative si prompte oferite de aceasta companie de prestigiu, care are la baza o adevarata echipa de profesionisti in domeniul financiar-bancar, ce trateaza cu maxima seriozitate fiecare proiect si pun intotdeauna pe primul loc satisfactia clientilor.

Rapiditate, flexibilitate si confort. Poate unul dintre cele mai mari si evidente avantaje de care ai parte alaturi de OmniCredit consta in rapiditatea cu care se aplica si se analizeaza cererile pentru finantare si, implicit, rapiditatea cu care se acorda finantarea propriu-zisa, indiferent de tipul acesteia. Intreg demersul se desfasoara exclusiv online, in cadrul platformei omnicredit.ro, cu un minimum de documente necesare iar singura conditie pe care trebuie sa o indeplineasca cei care vor sa acceseze produsele financiare din portofoliul OmniCredit este sa demonstreze ca au avut activitate economica in ultimele 3 luni. Pe scurt, zero birocratie, zero stres, zero compromisuri!

Tot ce trebuie sa faci pentru a putea obtine finantare de la OmniCredit este sa te inrolezi in platforma, sa plasezi cererea de finantate prin incarcarea documentelor necesare, in functie de produsul de creditare ales, si sa astepti ca aceasta sa fie analizata. Ulterior, in momentul in care cererea ta a fost aprobata, primesti banii direct in contul tau bancar in maximum 8 ore. Pentru ca la OmniCredit te bucuri de finantare online pe fast forward pentru business-ul tau, fara timpi lungi de asteptare, fara deplasari inutile si fara riscuri.

Comunicare deschisa si onesta. La OmniCredit vei gasi solutii de finantare potrivite de fiecare data, chiar si pentru nevoi si cerinte dintre cele mai complexe, si raspunsuri complete pentru orice intrebare. Si asta datorita specialistilor OmniCredit, cu o experienta vasta in sectorul financiar-bancar dobandita de-a lungul anilor de munca, care sunt gata sa iti asculte si inteleaga nevoile si sa iti ofere solutii personalizate, croite dupa cerintele tale si dupa necesitatile business-ului tau. Comunicarea deschisa si onesta este una dintre cele mai importante valori care stau la baza unei colaborari mutual benefice pe termen lung, valoare dupa care isi ghideaza intreaga activitate si OmniCredit. Totodata, aici ai parte si de consiliere de specialitate si de suport permanent si, implicit, de un mediu de afaceri în care îţi poţi exprima creativitatea fără griji şi fără presiune de ordin financiar, avand siguranta ca lucrezi cu cei mai buni din domeniu pentru cresterea cat mai armonioasa a business-ului tau. Cu OmniCredit, IMM-urile pot obtine finantare mai simplu si mai rapid ca niciodata. Prin urmare, acum stii la cine sa apelezi pentru a crea un viitor prosper pentru afacerea ta si pentru a avea alaturi un partener de incredere pe care te poti baza pana si in cazul celor mai neprevazute situatii de natura financiara, si nu numai.