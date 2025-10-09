Există superstiții reale? Când pescarii pleacă acasă iar pariorii se abțin de la joc

Știința a avansat într-o manieră nemaiîntâlnită în ultimele două decenii. Astăzi, pur și simplu nu ne-am mai putem imagina viața fără gadgeturi, dar cu toate acestea, mulți oameni apelează în continuare la superstiții vechi de sute de ani pentru a face alegeri.

În România, pescuitul și jocurile de noroc se numără printre cele mai populare hobby-uri, ambele fiind strâns legate de acest univers al superstițiilor. De exemplu, anumiți pescari pleacă imediat acasă dacă le cântă un cuc din partea stângă, iar anumiți microbiști nu joacă la jackpot slots în zilele în care se bărbieresc. Motivele pentur care fac asta? În cazul pescarilor, cred că dacă se întâmplă asta, li se va întâmpla ceva rău, iar în ceea ce îi privește pe pariori, aceștia sunt convinși că în respectivele zile nu vor prinde deloc speciale la sloturi.

Psihologi: superstițiile nu sunt reale, dar pot ajuta

Oamenii au avut tot felul de superstiții de mii de ani. Există dovezi ale unui asemenea comportament încă din secolul al IV-lea î.Hr. O carte din acea perioadă, scrisă de filozoful Theophrastus, conține o serie de tipologii, dintre care unul este „Omul superstițios.” Iată descrierea: „Omul superstițios este genul de persoană care se spală pe mâini în trei izvoare, se stropește cu apă dintr-un vas sfânt de templu, pune o ramură de dafin în gură și abia apoi este pregătit pentru plimbările zilnice”.

Cei mai mulți psihologi sunt de părere că superstițiile nu sunt reale, dar că ele pot ajuta în momente dificile. În cazul multor persoane, urmarea superstițiilor scade anxietatea. În felul acesta se explică de ce oamenii tind să apeleze la superstiții atunci când sunt mai stresați. În timpul crizelor economice, politice sau sociale, se observă creșterea numărului de persoane care încep să creadă în mituri.

Potrivit unui studiu recent, 75% din populație își citește horoscopul, chiar dacă numai 25% crede în el. Comunitatea științifică este de părere că raportarea la „ce spun astrele” este tot un fel de superstiție, deși astrologii profesioniști nu sunt de acord cu această ipoteză. La fel ca alte forme de superstiții, horoscopul oferă oamenilor un sentiment de siguranță. Aceștia cred că lucrurile sunt „menite” să se întâmple într-un anumit fel.

Nu există dovezi, dar ziua de 13 „este cu ghinion”

Credința în superstiții poate schimba cu siguranță modul în care trăim. De exemplu, în ziua de 13 a lunii, afacerile tind să aibă cele mai mari pierderi, iar companiile aeriene nu contează pe clienții care nu doresc să zboare într-o zi cu ghinion. Se estimează că în SUA se pierd între 800 și 900 de milioane de dolari în business în zilele de 13. De asemenea, afacerile înregistrează cifre mai slabe în zilele de luni, pentru că sunt destui care cred că nu este bine să dai bani în prima zi a săptămânii.

În realitate, nu există dovezi palpabile că ziua de 13 ar fi cu ghinion. În această zi nu se înregistrează creșteri ale internărilor în spitale, nu sunt mai multe accidente și nici mai multe dezastre naturale decât în alte zile ale lunii.

Cercetătorii sunt de acord că superstițiile au legătură cu nevoia de a simți că deținem controlul. În situațiile în care știm sigur ce se va întâmpla, e puțin probabil să apelăm la comportamente superstițioase. Însă, în momentele în care simțim că rezultatul este incert, că „norocul” joacă un rol important, suntem mult mai predispuși să ne agățăm de superstiții.

Superstițiile sporesc sentimentul de control

O echipă de cercetători din Germania a realizat un experiment pentru a testa efectul superstițiilor legate de noroc asupra comportamentului oamenilor. Înaintea unui test care punea la încercare memoria și capacitatea de a forma cuvinte din literele date, aproximativ jumătate dintre participanți au fost lăsați aibă asupra lor un obiect pe care îl considerau norocos, iar cealaltă jumătate nu a avut acest drept.

Cei care au putut păstra talismanul norocos au avut și rezultate mai bune decât ceilalți, ceea ce sugerează că superstițiile ar putea ajuta o persoană să creadă mai mult în propriile abilități.

Persoanele superstițioase își apără în general credințele spunând că nu au nimic de pierdut. Poate spori sentimentul că ai control, oferindu-ți impresia că ți-ai îmbunătățit viața fără să faci, practic, nimic. Și grație acestui moral ridicat, lucrurile chiar pot merge mai bine.

Până la urmă, realitatea ne-o facem noi. Dacă avem o superstiție, aceasta este reală. Că ea nu ne ajută mereu, este o altă discuție. Dacă cineva are ghinion după ce apelează la un ritual făcut anterior pentru a atrage norocul, nu înseamnă că acea persoană nu va mai recurge la respectivul ritual. La un moment dat, poate va avea șansă și i se va întări credința că acea superstiție este folositoare.